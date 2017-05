Archivlösung für PC, NAS, Raspberry Pi, Web und Mobile

(fair-NEWS)

Aachen, im Mai 2017. Bei der Software ecoDMS handelt es sich um eine plattformunabhängige Archivlösung, die lokal, im Netzwerk, als SaaS Lösung, auf einem NAS oder Raspberry Pi installiert werden kann. Hierbei unterstützt das Dokumenten-Management-System verschiedene Betriebssysteme.Das Client-Server-System ecoDMS gibt es in seiner aktuellen Version 16.09 (eleanor) serverseitig für Windows, Ubuntu, Debian, Raspbian (Raspberry Pi) und für Docker inklusive Support für passende NAS-Geräte der Marken QNAP und Synology. Die Benutzeroberfläche kann unter Windows, Ubuntu, Debian und MacOS genutzt werden. Außerdem gibt es einen Webclient für den Internetbrowser und Apps für Smartphones und Tablets von Android und iOS.Die Plattformunabhängigkeit und die enorme Skalierbarkeit vom ecoDMS Archiv macht den Einsatz in nahezu jeder IT-Infrastruktur möglich. Als Client-Server-System kann ecoDMS komfortabel auf unterschiedlichsten Plattformen installiert und genutzt werden. Das erlaubt einen nahezu grenzenlosen Zugriff auf die archivierten Dateien und Informationen.Neben einer Standardinstallation auf einem lokalen PC oder im Netzwerk kann der ecoDMS Server optional mit seiner vollen Funktionalität auf einem QNAP oder Synology NAS installiert werden. Das ecoDMS Archiv unterstützt hierbei jene Gerätetypen, die eine Virtualisierung von Containern via Docker bereitstellen. Speziell für die "Network Attached Storages" von QNAP und Synology stellt ecoDMS hier die notwendigen Docker-Images zur Verfügung.Mit einer speziell auf den Raspberry Pi angepassten Version des ecoDMS Servers eröffnet der Aachener Softwarehersteller außerdem den technikaffinen Anwendern ganz neue Perspektiven bei der elektronischen Dokumentenarchivierung. In Kombination mit ecoDMS bildet der Raspberry Pi die ideale Spielwiese zur Realisierung einer Archivlösung. Diese Installationsvariante richtet sich in erster Linie an "verspielte" Privatnutzer, die kleinere Datenmengen archivieren und verwalten möchten.Die erforderlichen Installationsquellen und Einrichtungsschritte hat die ecoDMS GmbH für jedes unterstützte Betriebssystem ausführlich im Installationshandbuch der Software beschrieben. Jegliche ecoDMS-Dokumentationen bietet das Aachener Softwareunternehmen auf seiner Webseite zum kostenlosen Download an.Unabhängig von der gewünschten Installationsart und dem gewählten Betriebssystem erhalten die Benutzer mit ecoDMS ein vollwertiges Archivsystem. Die Einrichtung und Bedienung der Software ist benutzerfreundlich und leicht verständlich. Das Preis-Leistungsverhältnis ist sehr fair. Als weltweit günstigstes Archivsystem ist das ecoDMS Archiv der Standard für eine plattformunabhängige, langfristige, revisionssichere Dokumentenarchivierung. Mit ecoDMS können die Anwender Dokumente und Dateien bequem scannen, revisionssicher archivieren, professionell verwalten und blitzschnell wiederfinden.Die clevere Kombination aus ausgereiften OpenSource-Komponenten, gepaart mit professionellen Eigenentwicklungen und einem völlig neuartigen und zeitgerechten Vertriebsmodell, hat auf dem Softwaremarkt völlig neue Wege in Sachen "Digitalisierung und Archivierung" eröffnet. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand, sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen den sensationell günstigen Lizenzpreis von 69 Euro inklusive 19% MwSt. pro gleichzeitiger Verbindung. Der Preis für das gesamte Archivsystem inklusive Volltexterkennung und jeglicher Office- und Mail Plugins ist völlig einmalig. Inzwischen erfreut sich ecoDMS europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern.Unter <a href="https://www.ecodms.de"> www.ecodms.de</a> ; bietet die ecoDMS GmbH die Software und ausführliches Informationsmaterial an. Für Privatnutzer gibt es hier mit der Free4Three Version sogar eine komplett kostenfreie Variante der Archivlösung. Jeder Nutzer hat zudem die Möglichkeit das Dokumenten-Management-System für 30 Tage ausgiebig zu testen.



Bildinformation: ecoDMS ist ein modernes Client-Server-System (hier: Benutzeroberfläche)