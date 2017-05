RLP IT Service zeigt soziales Engagement

(fair-NEWS)

Das im TechnologieZentrum Ludwigshafen ansässige Unternehmen bietet einen Praktikumsplatz für einen aus Afghanistan stammenden Flüchtling.Sebastian Auerswald gibt dem anerkannten Flüchtling die Möglichkeit in seinem Unternehmen RLP IT Service ein Praktikum im Bereich IT zu absolvieren. Der 19- jährige stammt aus Kabul und ist seit 2 Jahren in Deutschland. Betreut wird er vom ZAB, mit dessen Hilfe er den Praktikumsplatz bei RLP IT Service erhalten hat. „Herr Amiry ist sehr engagiert, pünktlich und es erstaunt mich wie gut sein Deutsch schon ist“, äußert sich Sebastian Auerswald zufrieden. Sein Unternehmen befasst sich mit Netzwerke, IP Telefonie, Server Installation und Pflege, vor Ort Service, Reparatur von Computer & Notebooks sowie Verkauf von Hard & Software.



Bildinformation: Ramish Amiri vorne mit Sebastian Auerswald hinten / TZL GmbH