Das perfekte Muttertagsgeschenk: Groupon entwickelt Geschenketyp-Test

Berlin, 04. Mai 2017: Von den ersten Schritten über den ersten Liebeskummer bis zur ersten Wohnausstattung – in jeder wichtigen Lebenslage steht stets die eigene Mutter mit passenden Ratschlägen oder tröstenden Worten zur Seite. Der Muttertag ist die perfekte Gelegenheit, ihr für diese wichtigen Momente und ihre unerschöpfliche Fürsorge zu danken. Damit sie sich in diesem Jahr nicht über den fünften Spargelschäler freuen muss, bietet Groupon einen Geschenketyp-Test an, mit dem man ganz einfach herausfinden kann, welches Geschenk wirklich zur Mutter passt.Am 14. Mai dreht sich auch in diesem Jahr wieder alles um die Mütter – der perfekte Anlass, um ihnen für all ihre Liebe und Fürsorge zu danken. Natürlich freut sich jede Mutter über einen schönen Blumenstrauß und ein selbstgemachtes Frühstück, doch gerade im Erwachsenenalter kommen den Kindern meist der Alltag oder die eigene Familie dazwischen. Damit man nicht im letzten Moment mit einem eilig gekauften Geschenk daneben liegt, bietet Groupon zum Muttertag die passende Lösung für alle, die ihrer Mutter eine ganz besondere Freude machen wollen.Der Muttertagstest: Welcher Geschenketyp ist deine Mutter?Während die eine Mutter vor allem Wert auf ihr Äußeres legt, hat sich die andere ihre kindliche Neugier und Entdeckungslust bewahrt. Für die eine ist Kochen Entspannung pur, für die andere eine lästige Alltagspflicht. Und die Begeisterung für die Gestaltung und Pflege von Haus und Garten wird auch nicht von allen Müttern gleichermaßen geteilt.Deswegen hat Groupon jetzt einen Test entwickelt, der durch pointierte Fragen herausfindet, welche Interessen bei der eigenen Mutter besonders ausgeprägt sind – und welches Geschenk ihr auch wirklich Freude bereiten könnte.Der Test besteht aus insgesamt sieben Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten. Dabei steht jede Antwort für einen anderen Mutter-Typ. So ist garantiert, dass für jeden Geschmack die perfekte Geschenkidee dabei ist, je nachdem ob die eigene Mutter in ihrer Freizeit lieber den Garten neu bepflanzt oder es sich bei einem entspannten Wellnesstag gut gehen lässt.Für alle, die noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk zum Muttertag sind, gibt es vom 3. bis 14. Mai auf https://www.groupon.de/landing/muttertagstest die Möglichkeit über den Muttertagstest die geeignete Geschenkidee und den dazu passenden Deal zu finden und verschenken.