TCO Certified prüft nach Dell und Lenovo nun auch HP und vergibt Nachhaltigkeitszertifikat

Stockholm, 04. Mai 2017 – Ab sofort gehört auch HP zu den Unternehmen, die ihre Notebooks von TCO Certified auf Nachhaltigkeit prüfen und zertifizieren lassen. Der US-Hersteller bietet seinen Kunden, ebenso wie Dell und Lenovo, damit die Möglichkeit, IT-Systeme zu kaufen, die von unabhängiger Seite auf Nachhaltigkeit getestet worden sind. Die Prüfung und Zertifizierung erfolgt sowohl nach sozialen als auch nach umwelttechnischen Kriterien.Damit wächst für kritische Einkäufer in den Unternehmen und Organisationen die Auswahl an zertifizierten PCs der drei weltweit führenden Hersteller Dell, HP und Lenovo. Der jetzt erfolgte Einstieg zeigt auch, dass immer mehr PC-Käufer besonderen Wert auf nachhaltig produzierte Lösungen legen. Die Nachhaltigkeitsprüfungen von TCO Certified betreffen dabei nicht nur das Produkt selbst, sondern auch die Arbeitsbedingungen in der Produktion der Systeme vor Ort.„Wenn Kunden auf dem Markt aktive Entscheidungen treffen und nicht einfach nur der Industrie beliebig folgen, reagieren die Hersteller. Unternehmen, die sich von TCO Certified prüfen lassen, unterstreichen damit, dass Nachhaltigkeit für sie ein wichtiger Aspekt für den Unternehmenserfolg ist”, sagt Sören Enholm, CEO von TCO Development. „Dell, HP und Lenovo produzieren heute den Großteil aller Notebooks, die weltweit verkauft werden. Die freiwillige Zertifizierung zeigt das Engagement der Hersteller, umweltgerechter und sozialer zu produzieren und so dem wachsenden Umweltbewusstsein der IT-Käufer Rechnung zu tragen.“Als freie Instanz zertifiziert TCO Certified ausschließlich Produkte, die unternehmensunabhängig geprüft wurden, ob diese wirklich alle wichtigen Kriterien für das Prüfsiegel beachten. Das gilt für das Produkt, die Produktionsstätten als auch dass Nachhaltigkeit im Unternehmen eine wichtige Rolle spielt. Zu diesen Kriterien gehören dabei unter anderem giftige Inhaltstoffe im Gehäuse, Energieeffizienz, die Produktlebenszeit oder der Verbrauch seltener Erden genauso wie der soziale Umgang mit den Mitarbeitern in der Herstellung.Für die Zertifizierung werden die Produkte ausführlich geprüft, die einzelnen Fabriken müssen einem Verhaltenscodex folgen und der Hersteller muss dafür sorgen, dass auch die Zulieferer verantwortlich handeln.„Immer mehr IT-Einkäufer geben der Nachhaltigkeit eine höhere Priorität als früher”, berichtet Enholm. Sie legen dabei großen Wert auf unabhängige Prüfsiegel, die Nachhaltigkeit umfassend betrachten. Und das ist genau das, was wir bei TCO Certified anbieten. Je mehr Anbieter sich für das TCO-Certified-Prüfsiegel entscheiden, desto schneller wird sich die nachhaltige Produktion in der gesamten Branche durchsetzen.”Eine Liste der aktuell zertifizierten Notebooks finden Sie im TCO Certified Product Finder.Weitere Informationen über den Einfluss der Zertifizierungen und dadurch bereits erzielte Fortschritte finden Sie im aktuellen Report Impacts and Insights.



Bildinformation: TCO Certified prüft nach Dell und Lenovo nun auch HP und vergibt Nachhaltigkeitszertifikat