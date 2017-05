biobrush gewinnt Red Dot Award: Best of the best 2017

(fair-NEWS)

Berlin. biobrush - die biologisch abbaubare Zahnbürste aus Berlin - hat die höchste Auszeichnung des Red Dot Awards in der Kategorie Product Design 2017 erhalten. Dieser Preis wird für außergewöhnliche und wegweisende Gestaltung vergeben und kürt die besten Produkte einer Kategorie. In diesem Jahr wurden insgesamt 5.500 Produkte aus 54 Nationen zum Wettbewerb eingereicht.Best of the best: biobrushDas StartUp biobrush hat den offensichtlich ausentwickelten Alltagsgegenstand Zahnbürste neu gedacht und zwar konsequent nachhaltig: Der Biokunststoff und die Verpackung der Bürsten basieren auf Zellulose, die aus Holzresten der nachhaltigen Forstwirtschaft hergestellt werden. Die Nylonborsten sind aus Rizinusöl und es werden ausschließlich natürliche Weichmacher verwendet. Aufgrund des optimierten Herstellungsprozesses sind die biobrush-Zahnbürsten nahezu CO2-neutral. Die verwendeten Farben und der Kunststoff sind biologisch abbaubar und die Verpackung sogar gartenkompostierbar.Nannett Wiedemann, Gründerin von biobrush: „Für eine ressourcenschonende, massentaugliche und bezahlbare Zahnbürste in klarem Design entwickelten wir ein ganzheitliches nachhaltiges Konzept. Dieser Ansatz überzeugt.“Präsentation der ausgezeichneten ProdukteDie Preisverleihung findet am 3. Juli 2017 im Rahmen der Red Dot Gala in Essen statt. Anschließend wird die biobrush ein Jahr lang im Red Dot Design Museum Essen, im Red Dot Design Yearbook 2017/2018 sowie online präsentiert.



Bildinformation: biobrush GmbH