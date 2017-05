Kostenlose Ausmalbilder für Kinder und Erwachsene

(fair-NEWS)

Den Alltag bunter zaubern. Wer kennt das nicht? Wir sind gestresst, immer in Eile, nehmen uns selten Zeit um runter zu kommen. Dabei ist es gar nicht so schwer. Nicht nur Kinder entspannen beim Ausmalen von wunderschönen Malvorlagen, auch Erwachsene kommen beim kolorieren auf ihre Kosten. Denn während wir Farben aussuchen, die Buntstifte schwingen und schwarz-weiße Seiten in eine bunte Zauberwelt verwandeln, können wir herrlich entspannen.Ausmalen macht nicht nur den Kopf frei, nein wir vergessen auch für einen Moment unsere To-Do-Listen. Wir konzentrieren uns auf das Hier und Jetzt, auf den nächsten Schritt und werden am Ende mit einem farbenfrohen Werk belohnt.Auf mausmimi.de gibt es jetzt für Kinder und Erwachsene zauberhafte Bilder zum Ausmalen, Kolorieren, Spaß haben und entspannen. Einfach kostenlos herunterladen und den Alltag hinter sich lassen.Wenn euer Kind mal wieder Langeweile hat, dann ladet doch einfach ein kostenloses Freebie herunter. Einfach in den Warenkorb legen und herunterladen. Ausdrucken, Anmalen und fertig. Die Auswahl an Malvorlagen von Mausmimi wächst stetig, schaut rein und sucht euch etwas Schönes aus.



Bildinformation: Ausmalbild Ahoi Mausmimi