(fair-NEWS)

Update Händehygiene 2017: Bringen Sie sich und Ihre Mitarbeiter auf den aktuellen Stand.### HändehygieneHände, auch wenn sie gewaschen werden, sind zu 90% für die Übertragung von Infektionen in Krankenhaus und Praxis verantwortlich. Die Händehygiene ist die wichtigste Maßnahme zur Verhütung nosokomialer Infektionen. Keine andere Maßnahme schützt den Patienten besser vor Krankenhausinfektionen und Problemkeimen.Aktuelle Studien belegen, dass nur 50% des medizinischen Personals im Krankenhaus die einschlägigen Empfehlungen zur Händehygiene befolgt. Viele Initiativen wie die „Aktion saubere Hände“ versuchen, diese schlechte Compliance-Rate bei der Händehygiene bei Ärzten, Pflegepersonal und medizinischen Fachangestellten zu erhöhen.Hinzu kommt die kontinuierliche Aktualisierung von Empfehlungen zur Infektionsvermeidung. Im Jahr 2016 sowie Anfang 2017 wurde die neue Leitlinie Händehygiene der AWMF sowie neue Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts verabschiedet. Diese entfalten nur dann ihre Wirkung, wenn sie rasch allen am Patienten tätigen Personen in Klinik und Praxis näher gebracht werden.### meduplus Update Händehygiene 2017Dieser Aufgabe hat sich das Berliner Unternehmen meduplus verschrieben. Meduplus hat 2016 erfolgreich hochspezialisierte E-Learning-Kurse zur Hygiene für Ärzte, Pflegekräfte und Medizinische Fachangestellte (MFA) auf den Markt gebracht. Mit der meduplus Smart Learning® Methode wird selbst komplexes Fachwissen mit Effizienz und Spaß vermittelt.Zum Tag der Händehygiene am 5. Mai 2017 bringt meduplus spezielle Update-Kurse zur Händehygiene für Ärzte, Pflegekräfte und Medizinisches Fachpersonal heraus. Diese vermitteln alle Neuerungen im Bereich Händehygiene der letzten Jahre und bringen die Mitarbeiter von Krankenhäusern und Praxen mit geringem Aufwand auf den neuesten Stand.Die Kurse sind sowohl einzeln, als auch in attraktiven Lizenzpaketen für Kliniken und Praxen verfügbar. Großabnehmern bietet meduplus mit kontinuierlichen Reports einen einzigartigen Zusatzservice an. Meduplus Reports informieren auf einen Blick über den Lernfortschritt aller Mitarbeiter.Kurse von meduplus werden kontinuierlich aktualisiert und bleiben immer auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Jeder Nutzer profitiert von diesem Updateservice über einen Zeitraum von 2 Jahren. In dieser Zeit sind Kunden außerdem Mitglied der exklusiven meduplus Learning-Community, die den Austausch mit Experten und Kollegen auf Augenhöhe erlaubt.Kostenloses Infomaterial anfordern:Kursüberblick und Buchung:



Bildinformation: Update Händehygiene 2017