cut-e verstärkt Aon-Bereich Assessment und Personalauswahl

Pressemitteilung von Aon Hewitt GmbH

Aon übernimmt führenden Anbieter für Talent-Bewertung und psychometrisches Assessment

(fair-NEWS) Aon plc (NYSE:AON) übernimmt mit cut-e einen der weltweit führenden Anbieter von Online-Talent-Assessments mit Sitz in Hamburg. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.



"Weltweit schrumpft die Zahl der Erwerbstätigen, die Bindung der Belegschaften ist rückläufig und die Fluktuation bei jüngeren Arbeitnehmern wächst. Gleichzeitig verändert Big Data grundlegend die Art und Weise, wie Unternehmen Talente identifizieren, bewerten und auswählen", konstatiert Michael Burke, CEO Talent, Rewards & Performance bei Aon. "Mit der Übernahme von cut-e weiten wir unsere Assessment- und Auswahlkapazitäten auf zusätzliche Aufgabenbereiche und Regionen aus. Damit können wir unseren Kunden aussagekräftigere Erkenntnisse zur Verfügung stellen, die ihnen helfen, ihre Ergebnisse zu verbessern und die Volatilität zu reduzieren."



cut-e ist weltweit mit über 35 Niederlassungen präsent. Das Unternehmen bewertet jährlich über 12 Millionen Kandidaten in mehr als 70 Ländern - in über 40 Sprachen. Dabei kommen selbst entwickelte psychometrische Talent-Assessments, Online-Assessments sowie Interviews und Beratungsdienste zum Einsatz.



"Im aktuell engen Arbeitsmarkt kommt es für Arbeitgeber darauf an, schnell qualifizierte Kandidaten zu finden, die zur individuellen Unternehmenskultur passen", sagt Andreas Lohff, CEO von cut-e.

"In Kombination mit den fortschrittlichen Assessment-Tools und individuellen Talentlösungen von Aon Hewitt können wir Kunden im Bereich Assessment und Auswahl noch mehr Vorteile bieten."



Mit cut-e verfügt die globale Talent, Rewards & Performance Organisation von Aon Hewitt über nahezu 400 Assessment- und Auswahlexperten. Dazu zählen prämierte Betriebs- und Arbeitspsychologen, die Arbeitgeber in der wissenschaftlichen, datenbasierten Auswahl und Entwicklung von Mitarbeitern unterstützen. Zusammen weisen Aon und cut-e über 50 Jahre kontinuierliche Erfahrung im Assessment-Bereich auf. Gemeinsam beurteilen die Organisationen über 30 Millionen Bewerber. Dabei setzen sie einige der innovativsten, preisgekrönten Testverfahren in der Branche ein.



Die Gründer von cut-e Andreas Lohff, Achim Preuss, David Barrett und Espen Skorstad werden Führungspositionen in der Talent, Rewards & Performance Group von Aon übernehmen. Aon plc (NYSE:AON) übernimmt mit cut-e einen der weltweit führenden Anbieter von Online-Talent-Assessments mit Sitz in Hamburg. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt."Weltweit schrumpft die Zahl der Erwerbstätigen, die Bindung der Belegschaften ist rückläufig und die Fluktuation bei jüngeren Arbeitnehmern wächst. Gleichzeitig verändert Big Data grundlegend die Art und Weise, wie Unternehmen Talente identifizieren, bewerten und auswählen", konstatiert Michael Burke, CEO Talent, Rewards & Performance bei Aon. "Mit der Übernahme von cut-e weiten wir unsere Assessment- und Auswahlkapazitäten auf zusätzliche Aufgabenbereiche und Regionen aus. Damit können wir unseren Kunden aussagekräftigere Erkenntnisse zur Verfügung stellen, die ihnen helfen, ihre Ergebnisse zu verbessern und die Volatilität zu reduzieren."cut-e ist weltweit mit über 35 Niederlassungen präsent. Das Unternehmen bewertet jährlich über 12 Millionen Kandidaten in mehr als 70 Ländern - in über 40 Sprachen. Dabei kommen selbst entwickelte psychometrische Talent-Assessments, Online-Assessments sowie Interviews und Beratungsdienste zum Einsatz."Im aktuell engen Arbeitsmarkt kommt es für Arbeitgeber darauf an, schnell qualifizierte Kandidaten zu finden, die zur individuellen Unternehmenskultur passen", sagt Andreas Lohff, CEO von cut-e."In Kombination mit den fortschrittlichen Assessment-Tools und individuellen Talentlösungen von Aon Hewitt können wir Kunden im Bereich Assessment und Auswahl noch mehr Vorteile bieten."Mit cut-e verfügt die globale Talent, Rewards & Performance Organisation von Aon Hewitt über nahezu 400 Assessment- und Auswahlexperten. Dazu zählen prämierte Betriebs- und Arbeitspsychologen, die Arbeitgeber in der wissenschaftlichen, datenbasierten Auswahl und Entwicklung von Mitarbeitern unterstützen. Zusammen weisen Aon und cut-e über 50 Jahre kontinuierliche Erfahrung im Assessment-Bereich auf. Gemeinsam beurteilen die Organisationen über 30 Millionen Bewerber. Dabei setzen sie einige der innovativsten, preisgekrönten Testverfahren in der Branche ein.Die Gründer von cut-e Andreas Lohff, Achim Preuss, David Barrett und Espen Skorstad werden Führungspositionen in der Talent, Rewards & Performance Group von Aon übernehmen.

Bildinformation: Live-Webinar: Facebook Marketing

Über Aon Hewitt

Aon Hewitt zählt zu den weltweit führenden Beratern im Bereich Human Resources. In Deutschland setzt das Unternehmen für seine Kunden praxisorientierte und innovative Lösungen in der betrieblichen Altersversorgung, Vergütung und im Talentmanagement um. Dabei kann sich Aon Hewitt auf exzellentes lokales Fachwissen und ein eigenes globales Expertennetzwerk stützen. Mit rund 450 Mitarbeitern an den Standorten Hamburg, Mülheim an der Ruhr, München, Stuttgart und Wiesbaden ist es das Ziel, zum nachhaltigen Erfolg unserer Kunden beizutragen. Weltweit ist Aon Hewitt mit fast 15.000 Mitarbeitern in 50 Ländern aktiv. Weitere Informationen zu Aon Hewitt finden Sie unter www.aonhewitt.de.



Über Aon

Aon ist ein führendes globales Beratungsunternehmen das eine breite Palette von Lösungen in den Bereichen Risk, Altersversorgung und Gesundheit anbietet. Rund 50.000 Mitarbeiter in 120 Ländern nutzen proprietäre Daten und Analyseverfahren, um für ihre Kunden Risiken zu verringern und Leistungen zu verbessern.



Über cut-e

Im Jahr 2002 gegründet, ist cut-e heute weltweit führend bei Entwicklung und Einsatz innovativer Online-Tests und spielbasierter Assessment-Techniken für Gewinnung, Auswahl, Bewertung und Entwicklung von Personal. cut-e unterstützt Unternehmen dabei, die Kandidaten mit den richtigen Fähigkeiten, dem ausreichenden Potenzial und der notwendigen Affinität zur Kultur des Unternehmens auszuwählen. cut-e führt jedes Jahr 12 Millionen Assessments in über 70 Ländern und 40 Sprachen durch. Weitere Informationen unter www.cut-e.com.

«cut-e verstärkt Aon-Bereich Assessment und Personalauswahl»

Luxemburger Allee 445481 Mülheim a.d. RuhrDeutschlandTelefon: +49 208 70062620Viola Mueller-ThunsECCO Düsseldorf/EC Public Relations GmbHHeinrichstr. 7340239 Düsseldorflutz.cleffmann@ecco-duesseldorf.de0211 23944921Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung