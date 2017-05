La Maison du Pain: Neue Standorte, erweitertes Führungsteam

(fair-NEWS)

Frau Gaby Reich verstärkt seit dem 1. April das Führungsteam bei La Maison du Pain. Sie leitet den Bereich Franchise Development. In Ihrer Funktion ist Frau Reich für die bundesweite Expansion von La Maison du Pain und die Gewinnung neuer Franchisepartner verantwortlich. Sie berichtet direkt an die Geschäftsführung. Gaby Reich war zuletzt für den Strukturaufbau und die Partnergewinnung bei Hans im Glück zuständig.Das Franchise Konzept La Maison du Pain ist ein Unternehmen der Momentum LMPDP AG (CH) und wird in Deutschland durch die Momentum LMDP Deutschland GmbH, Waldshut-Tiengen vertreten.La Maison du Pain ist ein französisches Gastronomiekonzept. Das Besondere des authentischen Konzepts ist die lebendige Kombination von Bäckerei und Bistros. Vor Ort werden original französische Backwaren angeboten sowie alle Speisen frisch zubereitet. La Maison du Pain ist seit über 10 Jahren erfolgreich in Deutschland etabliert. 2016 wurde das Filialsystem in Franchise überführt. Die aktuell vier bestehenden Standorte in der Rhein-Main-Region erzielten in 2016 einen Nettoumsatz von knapp 5 Mio. EUR. Die nächsten Eröffnungen stehen in München und Darmstadt an.La Maison du Pain steht für einen Kurzurlaub in Frankreich, einem Living-Backery-Konzept mit leckerer Patisserie und einem Frühstücksangebot für den ganzen Tag.franchise@lamaisondupain.comAnsprechpartner für Rückfragen. BERND STEINER CEO



Bildinformation: Gaby Reich