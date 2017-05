combit CRM Version 9 kommt

(fair-NEWS)

Konstanz, 27.04.2017. Im Juni erscheint Version 9 des combit Relationship Managers vonSoftwarehersteller combit. Über 120 Verbesserungen – sowohl neue Features als auchFeinschliff am Programm – unterstützen Unternehmen dabei, mit der CRM Software ihreKundenkommunikation produktiver zu machen, Arbeitsabläufe zu beschleunigen und Datensicher zu handhaben.Ein Highlight unter den neuen Features ist die Umkreissuche. Der geographische Filter fürAdressen stellt Verteiler für Außendienst, Marketing und Eventplanung zusammen.Arbeitsabläufe können jetzt durch Prozessvisualisierungen auf interaktiven Boards gesteuertund optimiert werden. Eingesetzt werden kann diese Produktivitätsmethode (Kanban)beispielsweise für ein agiles Projektmanagement oder zur Visualisierung und Verfolgung desVerkaufsvorgangs. So behält das ganze Team den Überblick über den Status vonVerkaufschancen oder laufenden Projekten, und Aufgaben können einfach per Drag & Dropverschoben werden. Die im Lieferumfang enthaltene Large Solution wurde ebenfallsrunderneuert. Sie ermöglicht übersichtlich und intuitiv bedienbar professionelles CRM undEventmanagement. Die schlüsselfertige Lösung kann komplett oder auch nur teilweiseeingesetzt werden. Mit der Informationserfassung per Barcode beschleunigt man z.B. dasRegistrieren von Teilnehmern auf Veranstaltungen enorm. Einfach Barcode der anwesendenPersonen abscannen, fertig.„Trümpfe der neuen Version sind eine deutlich produktivere Oberfläche und vielePerformance-Verbesserungen. Wie spürbar diese Auswirkungen sind, hängt vom konkretenEinsatzszenario, Datenvolumen, Datenbank-Server-Geschwindigkeit, Netzwerkbandbreiteab“, erklärt combit CRM Entwicklungsleiter Björn Eggstein und fährt fort: „Anwender sparenWartezeit und können ihre Aufgaben schneller und effektiver erledigen. Außerdem machteine schnellere, produktivere Bedienoberfläche einfach mehr Spaß.“Noch bis zum 13.06.2017 gibt es mit dem Early-Bird-Angebot besonders günstige Einstiegs-und Update-Konditionen. Ein Überblick zu den Neuerungen von Version 9 findet sich auf derWebsite des Herstellers:



Bildinformation: cRM9