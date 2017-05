Oracle präsentiert innovativen Ansatz zum Customer-Experience-Management

(fair-NEWS) Chatbots, künstliche Intelligenz und Verbesserungen der Mobile-, Video,- und Messaging-Anwendungen bieten Customer Experience-Experten die notwendige Basis, um bestehende Geschäftsprozesse zu transformieren Modern Customer Experience 2017, Las Vegas/München – 04. Mai, 2017 – Im Rahmen der Modern Customer Experience in Las Vegas letzte Woche gab Oracle eine Vielzahl an Innovationen der Oracle Customer Experience (CX) Cloud Suite bekannt. Eines dieser neuesten Updates verbindet innovative Technologien wie Chatbots und künstliche Intelligenz mit verbesserten Mobile-, Video-, und Messaging-Anwendungen. Dadurch können Anwender aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Service die Komplexität ihrer IT-Infrastruktur reduzieren, ihren Kunden innovative Markenerlebnisse ermöglichen und so das Geschäft vorantreiben. Digitale Technologien haben die Art und Weise wie Kunden mit Marken interagieren radikal verändert – so werden Trends wie das Internet der Dinge (IoT) zum Mainstream. Mit dem neuesten Update der Oracle CX Cloud Suite bietet Oracle Customer Experience Managern jetzt verbesserte Funktionalitäten für Anwendungen aus den Bereichen Absatz, Marketing, Vertrieb und Service – und damit neue Ansätze für die digitale Transformation. Neuerungen der Chatbot-Technologie Durch das Stellen intelligenter Fragen und Antworten auf Sprach- oder Text-basierten Plattformen wie beispielsweise dem Facebook Messenger oder Alexa von Amazon ermöglichen Innovationen der Chatbot-Technologie ganz neue Kundenerlebnisse. Marketer können die Technologien nutzen, um ihre Cross-Channel Kampagnen noch besser zu orchestrieren und die Customer Journey weiter zu optimieren. Service-Mitarbeiter profitieren von einem virtuellen Assistenten, der differenzierte Self-Services anbietet. Vor allem aber kann dieser in Chat- und Messaging-Kanälen noch schneller Antworten und Lösungen liefern. Zudem hilft die neue Chatbot-Technologie dem Vertrieb, die Effizienz zu erhöhen, in dem sie als mobiler, Sprach-gesteuerter Assistent sich wiederholende Aufgaben automatisiert – so unterstützt er beispielsweise bei der Account-Suche, Transaktionsabwicklung und bei Updates. Innovationen im Bereich Künstliche Intelligenz Neue, auf künstlicher Intelligenz basierende Customer Experience-Apps ermöglichen die Entwicklung smarter Kundenerlebnisse über den gesamten Customer Lifecycle hinweg. Mit der jüngsten Erweiterung seiner CX Suite verknüpft Oracle die bei den Adaptive Intelligent Apps gesammelten Kundendaten auf einzigartige Weise mit wertvollen Erkenntnissen aus den Bereichen der Spieltheorie und des maschinellen Lernens. So helfen die neuen Anwendungen, die Customer Experience zu optimieren und das Geschäft voranzutreiben. Updates bei Mobile, Video und Social Messaging-Anwendungen Verbesserungen im Bereich der Mobile-, Video,- und Messaging-Anwendungen schaffen die Grundlage, um Geschäftsprozesse im Bereich der Customer Experience zu transformieren und so den wachsenden Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. Die optimierten Anwendungen helfen Service-Mitarbeiter zudem, ihre Strategien auf die nächste Stufe zu heben: so kann der Service mit Kunden via WeChat, Facebook Messenger oder Videokanälen interagieren. Durch die Sprach-gesteuerte, Aufgaben- und Rollen-basierte Nutzererfahrung wird zudem die Produktivität der Vertriebsmitarbeiter und Partner erhöht. Außerdem können User auf die Anwendungen auch über Windows, iOS- und Android-Tablets zugreifen und diese sogar Offline nutzen. „Die neuen Verbesserungen der Oracle CX Cloud Suite sind ein weiterer Beleg für unseren innovationsgetriebenen Ansatz der Software-Entwicklung“, sagt Rondy Ng, Senior Vice President, Application Development bei Oracle. „Durch die Kombination innovativer Mobile-, Video-, und Messaging-Technologien mit den neuesten Erkenntnissen aus den Bereichen Chatbots, Künstliche Intelligenz und IoT, können wir Unternehmen helfen, die wachsende Nachfrage ihrer Kunden nach nahtlosen, personalisierten und unmittelbaren Kundenerlebnissen zu erfüllen – jetzt und in Zukunft.“ Die Oracle Marketing Cloud gehört wie Oracle Commerce Cloud, Oracle Sales Cloud und Oracle Service Cloud zur Oracle CX Cloud Suite. Mit den unterschiedlichen Cloud-Angeboten können Unternehmen intelligente und effektive Customer Experience Management (CRM) Programme und Business Transformation-Initiativen entwickeln. Die Oracle CX Cloud Suite bietet eine sichere Plattform, die Daten, Prozesse und Resultate miteinander verknüpft. Damit hilft sie Kunden, die Komplexität ihrer IT-Landschaft zu reduzieren, innovative Kundenerlebnisse zu kreieren und messbare Ergebnisse zu erzielen.

