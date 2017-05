Werden Sie Yogalehrer mit der Tripada ® Yogalehrerausbildung

(fair-NEWS)

Tripada ®, als eingetragene Marke, steht für Qualität und Fortschritt in der Gesundheitsförderung. Alle Tripada ® Konzepte werden stetig evaluiert und weiterentwickelt. So gehen nicht nur die Tripada Yoga ® Kurse mit dem Geist der Zeit sonder auch die Tripada ® Yogalehrerausbildung passt sich immer wieder den neusten Trends und Entwicklungen an. Jedoch bleibt sich Tripada ® bei diesen Entwicklungen immer seinen Grundsätzen und somit seinem Anspruch an Qualität treu!Tripada ® Yogalehrer werdenWenn Sie sich diesen Grundsätzen und einer Marke der Gesundheitsförderung anschließen wollen, nehmen Sie an der Tripada ® Yogalehrer Ausbildung teil. Die Yogalehrerausbildung findet in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal statt. Hier werden Lizenz- und Franchisepartner ausgebildet (Informationen und Bedingungen finden Sie auf unserer Webseite!). In der Yogalehrer Ausbildung werden Ihnen Inhalten vermittelt, die sich mit der traditionellen Philosophie von Yoga sowie den neuesten Erkenntnissen der Trainigs- und Gesundheitswissenschaften beschäftigen. So erhalten Sie ein wichtiges Grundwissen zu dem Thema Yoga und können die Übungen die im Tripada Yoga ® durchgeführt werden vor einem gesundheitswissenschaftlichen Hintergrund verstehen. Denn das Tripada Yoga ® ist an die westlichen Bedürfnisse angepasst und nimmt Abstand von Übungen die ein hohes Verletzungsrisiko mit sich bringen.Die Tripada ® Yogalehrerausbildung dauert zwei Jahre und findet an Wochenendseminare in den Räumen der Tripada ® Akademie statt. So kann diese Yogalehrer Ausbildung berufsbegleitend als Fortbildung durchgeführt werden. Eine Förderung über den Bildungsscheck oder die Bildungsprämie ist möglich.Die Tripada ® Yogalehrer Ausbildung mit dem Ziel der KassenzulassungMit dem Abschluss der Tripada ® Yogalehrer Ausbildung zertifizieren wir Sie bei der Zentralen Prüfstelle Prävention – Sie haben keine Arbeit damit! Mit dieser Zertifizierung erhalten Sie die Kassenzulassung. Die Tripada ® Yogalehrerausbildung richtet sich nur an Interessenten, die eine abgeschlossene Grundausbildung vorweisen können. Dieser staatlich anerkannte Grundberuf sollte bevorzugt aus dem pädagogischen oder gesundheitlichen Bereich kommen.Beispiele:Sportlehrer/innenSportwissenschaftler/innenKrankenpfleger/innenPhysiotherapeuten//innenÄrzte//innenUsw.