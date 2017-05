Neues kreatives Format: die ccPhotoCloud

(fair-NEWS)

Hochwertig und professionell. Diese Attribute stehen für die neue ccPhotoCloud aus dem Hause creativ collection. Ausgesuchte lizenzfreie cc-Fotos für Design-Projekte, Werbung, Marketing, Werbetechnik, Verlage und PR. Das Portfolio der ccPhotoCloud besticht durch anwenderfreundliche Features, für kundengerechte Inhalte und für ein Bildangebot, das den Anwender nicht „zuschüttet“ mit dem tausendsten Weihnachtsmann.So profitieren Professionelle in mehrfacher Hinsicht. Exklusives, unverbrauchtes Bildmaterial, gute Motive und eindrucksvolle, praktische Funktionen und Tools der Cloud.Schnelles Suchen, schnelles Finden, redaktionelle Themensammlungen mit Bildvorschlägen, Personalisierung der Leuchttisch-Sammlungen mit eigenem Logo zum Versenden an Kollegen und/oder Kunden zur Auswahl. Umständliche und zeitaufwändige Abstimmungsprozesse entfallen. Diese neue Plattform bietet kreative Lösungen bei klarem und – im Vergleich zu Mitanbietern – günstigem Budget für Redaktionen, Agenturen, Designer, Werbetechniker.Die neue ccPhotoCloud erleichtert die tägliche Kommunikation von Anfang an. Verlässlich, stark als Bilderpartner, flexibel und kostengünstig. Man muss nicht zweimal hinsehen um sich zurecht zu finden. Im Mittelpunkt der neuen ccPhotocloud stehen eindeutig die Bedürfnisse der Anwender – ohne Wenn und Aber.Hier geht es zum kostenlosen Test: www.ccPhotoCloud.de



Bildinformation: ccPhotoCloud, neu ab 03.05.2017