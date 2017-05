Am 24. Mai eröffnet in Frankfurt die Rooftop Bar "FLOWCATION"

(fair-NEWS)

Am 24. Mai eröffnet das Team von FLOW THE KITCHEN, Mia Kmecová, Florian Große und Daniel Wittstock in Kooperation mit der Sullivan Bar die Rooftop Bar "FLOWCATION". Zu finden ist das neue Barkonzept in der Barckhausstr. 1, im 6. Stock von Design Offices Frankfurt Westend, in unmittelbarer Nähe zur Alten Oper. Unter freiem Himmel mit Blick auf die Frankfurter Skyline finden bis zum 5. Juli immer dienstags und mittwochs legere Barabende statt. Die "FLOWCATION", versteckt in einem unscheinbaren Bürogebäude, ist nur über eine Klingel und den Aufzug zu erreichen. Oben angekommen lädt Sie mit ihren gemütlichen Lounge Möbeln, Sonnensegeln, kalten Drinks und kreativen Snacks zum Verweilen und Genießen ein.Die Drinks und Barkompetenz kommen vom Sullivan Team rund um Christian Weber. Seine Gastronomieerfahrung und sein Barwissen haben das Sullivan in kürzester Zeit zu einer festen Institution in Frankfurts Bar-Szene werden lassen.Für gastronomische Highlights sorgt das Cateringunternehmen FLOW THE KITCHEN. Mit ihren gesunden, schmackhaften und raffinierten Caterings hat sich das junge Cateringunternehmen über das Rhein-Main-Gebiet hinaus bereits einen Namen gemacht. Passend zum Getränkeangebot hat Küchenchef Florian Große die "Gourmet Bar Snacks Karte" entworfen."Wir freuen uns mit der Sullivan Bar den perfekten Partner für diese tolle Location gefunden zu haben. Die Kombination aus erstklassigen Drinks, spektakulärer Aussicht und leckerem Essen findet man in Frankfurt nur an ganz wenigen Orten. Einen besseren Ort für seinen Feierabend Drink kann ich mir kaum vorstellen", so Daniel Wittstock, Mitbegründer von FLOW THE KITCHEN.Weitere Informationen zu der Rooftop Bar "FLOWCATION" finden Sie im Internet unter www.rooftop.flowcation.de und unter www.flow-thekitchen.de Adresse:Rooftop Bar "FLOWCATION"Barckhausstr. 160325 Frankfurt am MainFotos: Jens Braune del AngelPressekontakt:Daniel WittstockFLOW Food GmbHSchloßstraße 8360486 Frankfurt am MainTel.: 069 / 13 81 94 71Mail: info@flow-thekitchen.de



Bildinformation: Rooftop Bar "FLOWCATION"