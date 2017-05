So macht es viel mehr Spaß!

(fair-NEWS)

Dieses kleine Büchlein überrascht durch schmackhafte, abwechslungsreiche Rezepte vom Salat bis zur Torte. Flotte Reime sind die besondere Würze dieser Gerichte. Das ideale Muttertagsgeschenk für kleine Gourmets und leidenschaftliche Köche!Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheWas steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!Produktinformation• Taschenbuch: 100 Seiten• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3735792154• ISBN-13: 978-3735792150• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,5 x 20,3 cmRezept aus dem Buch:WaldbeerentorteZutaten:Boden:100 g Zartbitter-Schokolade50 g Amarettini-Kekse5 Eier100 g weiche Butter80 g Zuckeretwas Salz1 P Vanillezucker200 g gemahlene Haselnüsse1 P BackpulverBelag:500 g Quark250 g Mascarpone200 g steife Schlagsahne80 g Zucker500 g Waldbeeren1 P Gelatine2 P roten Tortenguss50 g Zucker¼ Liter KirschsaftDie Zartbitter-Schokolade reiben. Die Amarettini-Kekse grob zerbröseln und die Eier trennen.Die weiche Butter, Zucker, Salz und Vanillezucker cremig rühren, Eigelb, Schokolade, Kekse, gemahlene Haselnüsse und Backpulver daruntermischen. Das geschlagene Eiweiß unterheben.Den Teig in die Kuchenform geben und bei 200 Grad 30 Minuten backen. Auskühlen lassen.Den Quark, Mascarpone und die steife Schlagsahne mit dem Zucker verrühren und Gelatine dazugeben. Auf den Boden verteilen und 3 Stunden kalt stellen.Die Waldbeeren auf der Torte verteilen. Den roten Tortenguss und den Zucker mischen, mit dem Kirschsaft aufkochen und ebenfalls auf die Torte geben.Guten Appetit!©byChristine Erdic



