Reisebüro geht neue Wege

Wer denkt dass ein Reisebüro nur Reisen buchen kann, der wird ab sofort staunen, welche Möglichkeit die Branche so alles zu bieten hat.Sports&Travel ist seit Januar 2017 offizielle deutsche Marketingagentur von Great Lakes Safaris in Uganda."Wir können hier perfekt unser umfangreiches Reisenetzwerk einsetzen um unsere Kollegen auf dem deutschen Reisemarkt behilflich zu sein.", so Geschäftsführer Michael Kirchner.Great Lakes Safaris war in der Vergangenheit berühmt für seine Gorillatouren, bietet aber wesentlich mehr.Nach intensiven Vorgesprächen auf der ITB in Berlin, folgte nun eine spannende Veranstalter Roadshow um den CEO Amos Wekesa vorzustellen und gemeinsam mit den interessierten Veranstaltern das Produkt zu integrieren.Sowohl Kirchner, wie Wekesa sind sehr zuversichtlich das "The Pearl of Afrika" in Deutschland den Reisemarkt und die Kunden von der Vielfältigkeit und Schönheit des Landes begeistern wird.



Bildinformation: Inhaber Michael Kirchner