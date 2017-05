Avantio erste Ferienwohnungs-Software mit Betrugsschutz

(fair-NEWS)

Einfacher, sicherer und komfortabler: Als erste Ferienwohnungs-Verwaltungssoftware auf dem Markt schafft Avantio durch die Zusammenarbeit mit dem auf touristische Kunden spezialisierten Zahlungsanbieter SysPay eine rundum digitale Abwicklung von Buchung und Zahlung. Die neue Partnerschaft ermöglicht damit einen kompletten Zahlungsprozess mit nur einem Klick über das bereits bestehende so genannte PCI-Wallet. "Ein neues Zeitalter der Online-Zahlung im Ferienwohnungsmarkt hat begonnen", sagte Manuel Giner, CEO von Avantio. "Mit der automatisierten Zahlungsabwicklung werden zukünftig jede Menge Zeit gespart und Arbeitsprozesse erheblich optimiert", so Giner weiter. Bisher waren Agenturen und Anbieter, die an Vermittlungsportale wie HomeAway oder Booking.com geknüpft waren, darauf angewiesen, eingegebene Kreditkartendetails manuell zu überprüfen und eine Zahlung zu veranlassen.Mit der vereinfachten Abwicklung des Zahlungsprozesses bietet Avantio auch eine größere Sicherheit bei online gestützten Transaktionen. Agenturen wird zukünftig der Zugang zu einem Modul ermöglicht, das eingehende Buchungen in Echtzeit auf Kreditkartenbetrug überprüft und risikobehaftete Zahlungsmittel identifiziert. Auf diese Weise können Kredit- und Prepaidkarten aus exotischen Ländern oder unsicher eingestuften Bankinstituten abgewiesen, eine Nicht-Anreise vermieden und Unternehmen vor finanziellen Verlusten geschützt werden. Darüber hinaus ebnet Avantio durch die Kooperation mit SysPay Premium die Möglichkeit, vor der Anreise der Gäste nicht nur Kreditkartennummern als Garantie vor Schäden und Verlust zu erhalten, sondern direkt im Buchungsprozess eine Kaution auf der Karte zu blockieren. "Ferienwohnungs-Agenturen behalten mit unserer innovativen Lösung eine reale Kontrolle über Anzahlungen und Kautionen. Damit ist Avantio allen anderen Software-Anbietern der Branche um einen Schritt voraus", bekräftigt Manuel Giner.Weitere Informationen unter <a href="https://de.avantio.com/">de.avantio.com</a> und <a href="www.syspay.com"> www.syspay.com</a> ;.



Bildinformation: Logo Avantio