(fair-NEWS)

GIGABYTE definiert "mobile pro computing" mit dem AERO 15 neu. X-Rite™ Pantone® zertifiziertes Display und, mit 5mm, extrem dünner Display-RandGIGABYTE ist stolz, ihnen heute das neue AERO 15 vorzustellen, unserer Definition von schlanken und leichten, hoch performanten Notebooks. Im Mai erscheint dieses, nur 1.9mm schlanke, Kraftpaket aus besten Materialien und einem X-Rite™ Pantone® zertifizierten 15.6" Display, welches nahezu randlos von einem nur 5mm starken Rahmen gehalten wird.Das AERO 15 bietet hohe Performance, unterstützt durch die NVIDIA® GeForce® GTX 1060 und die 7th Gen Intel® Core™ i7-7700HQ CPU im Zusammenspiel mit Dual-Channel DDR4-2400 Arbeitsspeicher. Für die Datenspeicherung können bis zu 2 M.2 PCIe x4 SSD eingesetzt werden, was gigantische Übertragungsgeschwindigkeiten und blitzschnelle Reaktionszeiten ermöglicht. Thunderbolt™ 3 mit Übertragungsraten bis zu 40Gbps ist als USB Type-C Stecker mit 5V/3A Anschluß auch mit an Bord.Extrem dünner Displayrahmen mit 5mm | Leicht und SchlankEine der Haupteigenschaften des AERO 15 ist das Display. Trotz der Abmaße eines normalen 14" Notebooks wird hier ein 15.6" Display verbaut. Diese Tatsache beruht auf dem, mit nur 5mm, weltweit dünnsten Rahmen eines Notebookdisplays. Mobilität und leichter Transport waren von Anfang an die Hauptpunkte bei der Entwicklung dieses Notebooks, was sich in der geringen Höhe von nur 19mm und einem Gewicht von nur 2.1kg äußert. Das Ergebnis ist das AERO 15, welches massive Rechenleistung transportabel und flexibel zusammenfasst.Herausragende BatterielaufzeitenÄrgern Sie sich nicht länger über leere Batterien - das AERO 15 bietet, dank seines riesigen 94Wh Akkus, bis zu 10 Stunden Batterielaufzeit. Noch mehr Flexibilität erhält man durch das kleine und leichte Ladegerät, welches außerdem über einen USB-Ladenschluss für Mobilgeräte verfügt.X-Rite™ Pantone® zertifizierte Displays - bis zu 4KX-Rite™ Pantone®, eine weltbekannte Autorität im Bereich Farben, hat mit GIGABYTE zusammen gearbeitet um auf dem Dislpay echte Fraben darzustellen. Jedes AERO 15 Display wird vor dem Versand mit den X-Rite™ Pantone® Standards kallibriert. Das AERO 15 ist mit einem Full-HD WVA Display ausgestattet, welches druckgenaue Farbwiedergabe auf dem Bildschirm ermöglicht. Eine 4K Version, ebenfalls X-Rite™ Pantone® zertifiziert, wird voraussichtlich im 3. Quartal 2017 erhältlich sein.GIGABYTE Fusion Keyboard | Einzigartige Verwendbarkeit - inklusive RBG HintergrundbeleuchtungDas AERO 15 verfügt nicht nur über ein Full-Size Keyboard mit fühlbaren Tastendruckpunkt für maximalen Bedienkomfort, es ist ausserdem die erste Tastatur mit 16.8 Millionen Farben RGB, welche sich für jede Taste definieren lassen, in einem professionellen Laptop. Makros lassen sich, ebenso leicht wie Lichteffekte, auf jeder beliebigen Taste mit Hilfe der GIGABYTE FUSION Software definieren, um Arbeitsabläufe erheblich zu erleichtern und die Produktivität zu steigern.Heben Sie sich von der Masse ab - wählen Sie zwischen 3 FarbenEs wird kein Aufwand gescheut, wenn es um das "look & feel" geht. - Das AERO 15 Chassis und die Deckel wurden, mit modernster Technik aus dem Fahrwerksbau, aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Automatisierte Fertigung mit CNC-Maschinen zeichnet verantwortlich für dieses hervorragend verarbeitete Chassis.Das AERO 15 stützt Ihre Individualität. - Wählen Sie zwischen 3 Farben, dem nüchternen, klassischem und stilvollen Schwarz über das extravagante, auffallende Grün zur leuchtenden und markanten Orange/Schwarz Kombination. Jedes Cover enthält außerdem ein einzigartiges Design-Feature, das Nano-geprägte Dreieck, welches einen weiteren Hauch vom Gefühl des Exklusiven bei diesem CNC-bearbeiteten Covers vermittelt.Make Earth Green AgainGIGABYTE"s Grundwerte werden durch den Slogan "Upgrade Your Life." definiert. GIGABYTE ist daher bestrebt, sich als nachhaltiges Unternehmen um diesen Planeten zu kümmern und für nachfolgende Generationen zu erhalten. Als Teil des Make Earth Green Again Programmes beteiligt sich GIGABYTE am Umweltprojekt Plant-for-the-Planet der Vereinten Nationen, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, bis zum Jahr 2020 über eine Billionen Bäume zu pflanzen. Bis 2017 wurden bereits 14 Milliarden Bäume gepflanzt. Durch die Registrierung eines Laptops, welches 2017 erworben wurde/wird können Sie Teil dieser Aktion werden. GIGABYTE und Plant-for-the-Planet werden nicht nur einen Baum für Sie pflanzen, Sie bekommen außerdem ein Zertifikat für die Anerkennung Ihrer Unterstützung.Konfiguration des neuen Aero 15:- NVIDIA® GeForce® GTX 1060 GDDR5 6GB Grafikkarte- 7te Generation Intel® Core™ i7-7700HQ Prozessor- Ultra schlanker 5mm Displayrahmen- X-Rite™ Pantone® zertifiziertes Display- FHD 1920x1080 WVA High-Res Display- UHD 3840x2160 WVA High-Res Display (optional, 2017 Q3)- Thunderbolt™ 3- 2x M.2 PCIe SSD / 2x DDR4 Arbeitsspeicher- 94Wh Batterie, extrem lange Akkulaufzeit- Zweifacher 4K Ausgang mit HDMI 2.0 & mini DP 1.3- Maße: 356(B) x 250(T) x 19.9 (H) mm / 2.1kg*Spezifikationen entsprechen der derzeitigen ProduktausstattungKontakt: andre.stimm [at] gigabytenb.comÜber GIGABYTEGIGABYTE, mit Sitz in Taipeh, Taiwan, ist eine führende Marke in der IT-Branche mit Mitarbeitern und Vertriebskanälen in fast jedem Land. Nach der Gründung im Jahr 1986 startete GIGABYTE als kleines Marktforschungs- und Entwicklungsteam und konnte sich seitdem eine führende Position unter den weltweiten Mainboard- und Grafikkartenherstellern erarbeiten. Neben Mainboards und Grafikkarten erweiterte GIGABYTE das Produktangebot um PC-Komponenten, PC-Peripheriegeräte, Notebooks, Desktop-PCs, Netzwerkprodukte, Server und Smartphones, um alle Facetten des digitalen Lebens abzudecken - sowohl zu Hause als auch im Büro. Tagtäglich versucht GIGABYTE, mit innovativen Technologien, außergewöhnlicher Qualität und unerreichtem Kundenservice den Slogan "Upgrade Your Life" mit Leben zu füllen. Auf www.gigabyte.de erhalten Sie weitere Informationen



Bildinformation: TM