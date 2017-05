Unternehmenserweiterung

(fair-NEWS) Business Center sind häufig die Antwort auf viele, gegensätzliche Fragen. Will ein Start Up zunächst den Markt testen, stellt die Ansiedlung in einem Business Center die perfekte Lösung dar, so Rieta de Soet, Geschäftsführerin der De Soet Consulting mit Hauptsitz in der Schweiz. Darüber hinaus kann es aber auch als Übergangslösung gesehen werden oder aber auch als Möglichkeit sein eigenes Unternehmen in verschiedenen Städten und Ländern voranzubringen, also zur Expansion.



Die Globalisierung der Wirtschaft, die Entwicklung an den Finanzmärkten, so Rieta Vanessa de Soet lassen es deutlich erkennen: das Industriezeitalter ist längst vorbei. Wir stehen mitten im Zeitalter der Kommunikation und der Dienstleistungen. Die neueste Informations- und Kommunikationstechnik verändert die Rahmenbedingungen von Arbeit und Zusammenarbeit, so Rieta de Soet. Die Grenzen zwischen Arbeits- und Lebensräumen werden fliessend. Die Erschliessung neuer Märkte und Regionen sind heute kein geografisches Problem mehr, die Arbeitsorte werden durch Satelliten-Offices, Desk sharing-Offices, oder Home-Offices noch individueller auf Projekte oder Prozesse abgestimmt. Rieta de Soet ist überzeugt, dass Einzelpersonen oder Teams dort arbeiten, wo es notwendig ist.



Die De Soet Consulting Business Center ermöglichen es einem Unternehmen, sich innerhalb kürzester Zeit an verschiedenen weltweiten Standorten niederzulassen und von dort aus lokal zu operieren. Was wiederum einen entscheidenden Vorteil für die Unternehmen darstellt, die Nähe zum Kunden. An jedem Standort kann das Business Center helfen lokale Mitarbeiter zu vermitteln, die dem Standard des Unternehmens entsprechen, aber auch die Landessprache beherrschen, so Rieta de Soet weiter.



Business Center können Unternehmen in jeglichen Situationen weiterhelfen.