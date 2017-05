LED Hallenstrahler und DALI

(fair-NEWS)

Intelligente Lichtsteuerungen nehmen in der Industriebeleuchtung einen zunehmend größeren Stellenwert ein.Mit einer solchen Lichtsteuerung lassen sich Hallenstrahler exakt an die Anforderungen der benötigten Beleuchtung anpassen. Ob Präsenzsteuerung, Szenensteuerung oder Tageslichtsteuerung - die Beleuchtungsanlage lässt sich gezielt auf die jeweiligen Bedürfnisse einstellen.Die Flexibilität, welche eine Lichtsteuerung mit sich bringt, ist aber nicht der einzige Grund, eine solche Anlage zu betreiben. Wird auf LED Hallenstrahler umgestellt um Energie einzusparen, bietet eine Lichtsteuerung eine Fülle weiterer Einsparpotenziale. Durch die gezielte Steuerung des Lichtes werden Energiekosten weiter drastisch gesenkt.Licht wird nur dann und in exakt der Lichtstärke zur Verfügung gestellt, wie es für die jeweilige Arbeit erforderlich ist. Ein weiterer Energieeinsatz wird drastisch verringert.Lichtsteuerungen stellen höhere Anforderungen an die LED Hallenstrahler. Neben der zuverlässigen, langlebigen Abgabe von möglichst viel Lumen pro Watt wird jetzt Dimmung und Schaltung immer wichtiger. Die Netzteile der Strahler müssen auf Dimmsignale reagieren. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten von 1-10V bis DALI.Die 1-10V Variante wird sowohl mit einem analog verlegten Dimmkabel z.B. aber auch mit einer Kabellosen ZigBee Steuerung eingesetzt.DALI hat schon seit Jahren einen Platz in den bevorzugten Lichtsteuerungen. Mit dem richtigen System ist es möglich, auch neue LED Hallenstrahler einzubinden. Dafür gibt es mehrere Varianten. 1-10V dimmbare Strahler können mit einem DALI-Konverter versehen werden, welcher die DALI Signale in 1-10V übersetzt. Viele dieser Konverter können aber die Hallenstrahler nicht komplett ausschalten. Nur Versionen mit "Dimm to off" unterstützen dies. Einfacher zu installieren - und in der Programmierung sicherer - ist eine direkte DALI Version des Strahlers."Wir sind heller" bietet eine Vielzahl LED Hallenstrahler für den Einsatz in DALI Lichtsteuerungen an. Neben der MH SL Serie gibt es jetzt auch die Strahler Serie WH mit integriertem DALI Netzteil. Alle Möglichkeiten zukunftssicherer Beleuchtungstechnik stehen damit offen.Weitere Informationen und Beratung unter <a href="https://www.wirsindheller.de/LED-Hallenstrahler-WH.287.0.html">https://www.wirsindheller.de/LED-Hallenstrahler-WH.287.0.html</a>



Bildinformation: LED Hallenstrahler und DALI