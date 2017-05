Speichererweiterung für iPhone / iPad / iPod, bis 128 GB, Apple-zertifiziert

(fair-NEWS)

Der Speicher von iPhone & Co. lässt sich ganz einfach erweitern: Jetzt hat man auch unterwegs seine Filme, Musik und Bilder dabei ohne sich um die Speicherplatzbegrenzung zu sorgen.Platz schaffen: Einfach dieses <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-1030-iphone-3-4-4s-5-5s-etc-ipad-air-zubehoer-fuer-lightning-dock-connector.shtml">Zubehör für iPhone und iPad</a> von <a href="www.callstel.ch/">Callstel</a> in die Lightning-Buchse des iPhones stecken. Fotos, Videos und mehr direkt auf die Speicherkarte schieben - so ist ruckzuck wieder freier Speicherplatz auf dem Gerät!Daten mitnehmen: Die Daten lassen sich dank USB-Stecker schnell und einfach vom Computer auf die microSD-Karte kopieren. Die Speichererweiterung ist auch als USB-Stick nutzbar. So hat man alle wichtigen Daten immer dabei.Mehr Sicherheit für die Daten: Jetzt kann man wichtige Daten vom iPhone auch unterwegs jederzeit auf microSD-Karte sichern. Und dank MFi-zertifiziertem Chipsatz sind die Daten immer ideal geschützt.- Speichererweiterung mit microSD-Steckplatz für iPhone und iPad- Erweitert den Speicher von iPhone 5 / 5c / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus, iPad (4. Generation) / Air / Air 2 / mini 2 / mini 3 und iPod touch (ab 5. Generation)- Unterstützt microSD(HC/XC)-Karten bis 128 GB (bitte dazu bestellen)- Direkter Zugriff: einfach in Lightnig-Buchse einstecken und Daten lesen sowie speichern- Bequemer Datenaustausch: ohne iTunes, Bluetooth und Internet- MFi-zertifizierter Chipsatz- Kostenlose Daten-Manager-App (erhältlich im App-Store): für Kontaktlisten-Backup, Speicherverwaltung u.v.m.- Lädt Mobilgerät bei Verbindung mit Computer- Anschlüsse: 8-Pin-Stecker (Lightning), USB-Stecker- Stabiles Aluminium-Gehäuse- Schutzkappe für Lightning-Stecker- Systemvoraussetzung: ab iOS 7- Masse: 49 x 13 x 8 mm, Gewicht: 8 g- Speichererweiterung inklusive deutscher AnleitungPreis: CHF 29.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 93.95Bestell-Nr. HZ2864Zur <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-HZ2864-1030.shtml?vid=016">Speichererweiterung für iPhone / iPad / iPod, bis 128 GB, Apple-zertifiziert</a>



Bildinformation: Speichererweiterung für iPhone / iPad / iPod, bis 128 GB, Apple-zertifiziert