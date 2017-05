Kaffeevollautomaten für das Unternehmen können oft günstig gemietet werden

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Deutsche Unternehmen zeigen hohe Akzeptanz für Mietmodelle bei Kaffeevollautomaten – es gibt dabei allerdings einiges zu bedenken, denn nicht alle Angebote sind problemfreiKaffee ist in Büros einfach nicht wegzudenken. Aber die für den Betrieb passende Lösung zu finden, gestaltet sich meist schwieriger als erwartet. Einen Kaffeevollautomaten zu mieten oder zu leihen ist dabei eine praktische Alternative zum Neukauf. Die Mietkosten für Kaffeevollautomaten können sehr unterschiedlich sein und hängen von der Größe und Leistung des gemieteten Geräts sowie vom Anbieter ab. Auch die Länge der Vertragslaufzeit spielt für den Preis eine Rolle. Leider gibt es auch Anbieter, die versteckte Fallstricke in ihren Konditionen führen, die für Unternehmen langfristig große Nachteile mit sich bringen.In Hannover hat sich die Coffeeontop GmbH mit diesen Themen lange auseinandergesetzt und unternehmensfreundliche Konzepte auf den Markt gebracht. Langjährige Erfahrung als Jura-Vertragswerkstatt, die regelmäßig Auszeichnungen erhält, ein eigener Kaffee-Shop mit exklusivem Angebot und eigener Kaffeemarke, waren als Grundvoraussetzung dabei kein Nachteil. Aufgrund der vorhandenen Arbeitsstruktur als Werkstatt ist jederzeit eine fachgerechte Wartung möglich. Das A und O sind jedoch die angebotenen Kaffeevollautomaten – es sind Jura-Maschinen, die zum Einsatz kommen.Die Angebote an Unternehmen zeichnen sich aus durch folgende Faktoren:Frei in der Gerätewahl inklusive GerätewechselFrei in der Wahl der verwendeten KaffeebohnenJederzeit frische Kaffee- und MilchprodukteLeichte und unkomplizierte Bedienung für AlleHygienezertifizierte Selbstreinigung der MaschinenZuverlässig arbeitende Jura QualitätstechnikHocheffiziente stromsparende ÖkointelligenzSchneller und unkomplizierter Allround-ServiceIndividuelle Einstellung vor Ort je nach BedarfZertifizierte, jährlich ausgezeichnete Jura-WerkstattKeine Reparaturkosten bei Verschleiß4-Wochen „vor Ort"-Test, danach Rückgabe möglichKeine versteckten KostenDie Coffeeontop GmbH versteht sich mit dem Partner auf Augenhöhe – Expertise, Flexibilität, zertifizierter Service bilden eine hochprofessionelle Kaffee-Versorgung für Unternehmen. Jura-Kaffeevollautomaten versorgen Kunden und Mitarbeiter jederzeit mit gutem Kaffee, bei einfachem Handling und langfristig kostengünstigen Konditionen. Von Anfang an bietet Coffeeontop ausgereifte Services: die gemeinsame Inbetriebnahme vor Ort, die vollständige und einfache Verwaltung aller Aufträge und Kaffee-Abonnements über das Onlineportal und den reaktionsfreudigen Direkt-Support, der schnell zur Verfügung steht, wenn es mal eng wird. Unser Blog: <a href="www.coffeeontop.de/blog/">www.coffeeontop.de/blog/</a>Kontakt:Coffeeontop GmbHOberstr.2630167 HannoverTel: 0800 33 4 3000Email: info@coffeeontop.deWeb: <a href="www.coffeeontop.de">www.coffeeontop.de</a>



