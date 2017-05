Fliegenfischen im Mai

(fair-NEWS)

Im Mai widmen sich passionierte Angler wieder dem See zu. Unter anderem ist das Fliegenfischen in diesem Monat sehr beliebt. Dazu laden viele Flüsse und Seen zum Fischen mit der Maifliege ein, die auch als Gemeine Eintagsfliege bekannt ist. Der Onlineshop angler-markt.de bietet hierfür das passende Equipment zum Fliegenfischen, damit einem erfolgreichen Angeltrip nichts im Weg steht.Selbst vorsichtige Fische können der Maifliege nicht widerstehenDurch die Massen an Maifliegen legen sogar sonst eher vorsichtige Fische gerne ihre Scheu ab und stürzen sich gierig auf ihre verlockende Mahlzeit. Bei der Auswahl der passenden Angelausrüstung für das Fliegenfischen gibt es einiges zu beachten. Genutzt werden Fliegen-Imitationen, die als verlockender Köder dienen. Diese sind jedoch sehr leicht und damit an sich für das Werfen recht ungeeignet. Daher muss auf eine spezielle Schnur zurückgegriffen werden, welche das Werfen und Schwingen durch extra Gewicht ermöglicht.