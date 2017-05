(fair-NEWS)

Der FDP-Ortsverband Starnberg lädt zur Informationsveranstaltung "Was wir morgen essen, entscheiden wir heute" am Dienstag, 9. Mai 2017, um 19.30 Uhr im Cafe Prinzregent im Bayerischen Hof in Starnberg ein. Anton Wiesböck, landwirtschaftlicher Gutsverwalter und FDP-Stadtrat, beleuchtet gemeinsam mit Lukas Köhler, FDP-Bundestagskandidat und Vorsitzender der Jungen Liberalen Bayern, die Frage: Gesunde Lebensmittel und eine vernünftige Landwirtschaft für unsere Zukunft - Wie schaffen wir das in unserem Landkreis?"Qualität und Preise unserer Lebensmittel müssen stimmen, dann rechnet sich Landwirtschaft auch für zukünftige Generationen", bringt Anton Wiesböck die Thematik auf den Punkt. Lukas Köhler ergänzt um die FDP-Forderung: "Unsere Landwirte sind fähige Unternehmer, die wir aus der Abhängigkeit des Staates ebenso wie von seiner Bevormundung und Gängelung durch immer mehr Bürokratie befreien müssen."Vernünftige Landwirtschaft für gesunde LebensmittelMit der Veranstaltung bringt die Starnberger FDP die offenen Fragen und Forderungen von sowohl Verbrauchern als auch Landwirten zusammen. Vielen Menschen im Landkreis Starnberg liegen eine gesunde Ernährung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, regionale Vielfalt und das Wohl von Tieren und Umwelt am Herzen. Für die Landwirte stellt sich hingegen die Frage, wie sie profitabel zu guten Preisen wirtschaften können, damit sich ihre Arbeit auch langfristig in der Zukunft rechnet. "Voraussetzung dafür ist eine nachhaltige, moderne Landwirtschaft, in der wirtschaftliches Wohlergehen und der Schutz der Umwelt und des Kulturraums im Einklang stehen", ergänzt Heike Barall-Quiring, Vorsitzende des FDP-Ortsverbands Starnberg.



