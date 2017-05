Den Servicegedanken im Fokus

(fair-NEWS)

Berlin, 05.05.2017. Matthias Klein - heute Kundendienstleiter bei BALLY WULFF für die Gebiete Hamburg, Köln, Dortmund und Offenbach – arbeitet bereits seit 20 Jahren im Technischen Service des Unternehmens. Ein top Kundendienst und die Arbeit im Team stehen für ihn seither im Fokus seiner Tätigkeit.Der gelernte Energieanlagenelektroniker hatte gerade Weiterbildungen zum Elektrotechniker und Client Server Programmierer abgeschlossen, als er 1997 in der Rheinischen Post die BALLY WULFF Stellenausschreibung entdeckte und sich erfolgreich als Servicetechniker bewarb.Mit seinem Start bei BALLY WULFF durchlief Matthias Klein die unterschiedlichsten Stationen: Vom klassischen Servicetechniker entwickelte er sich über die Jahre weiter, unterstützte das Unternehmen als mobiler Techniker, dann als Werkstattleiter für die ehemalige Niederlassung Essen und schließlich als Servicecenterleiter für die Kundencenter Köln und Dortmund – die Zufriedenheit der Kunden immer im Blick.Als absoluter Allrounder im Technischen Service und bestens vertraut mit allen Produkten aus den verschiedensten Epochen der Produktpalette, war Matthias Klein auch immer Teil des IMA-Messeaufbauteams. Heute ist er mit einer der Kollegen, der bei Events oder kurzfristigen Anfragen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.Seit Anfang dieses Jahres ist der gebürtige Wuppertaler als Kundendienstleiter für die Gebiete Hamburg, Köln, Dortmund und Offenbach zuständig. Der Fokus seiner Arbeit liegt neben der Kundenbetreuung vor allem auf der Führung und Koordination der jeweiligen Kundencenter sowie der dort zuständigen Servicetechniker. „Ich finde es klasse, dass wir bei BALLY WULFF so eng und freundschaftlich im Team zusammenarbeiten“, beschreibt Matthias Klein seinen Job. „Als Führungskraft sehe ich darin die beste Möglichkeit, unseren Technischen Service voranzubringen, damit unsere Kunden noch effektiver Zeit und damit bares Geld sparen können.“„Ich habe BALLY WULFF immer als sehr soziales Unternehmen und angenehmen Arbeitgeber empfunden“, erklärt Matthias Klein mit Blick auf sein 20-jähriges Betriebsjubiläum und ergänzt: „Es ist heutzutage schon etwas Besonderes, so lange in ein und demselben Betrieb zu sein. Das gibt mir das gute Gefühl in all der Zeit vieles richtig gemacht zu haben.“ Der Zukunft von und mit BALLY WULFF sieht er deshalb entspannt entgegen: „Ich freue mich auf viele weitere gemeinsame und erfolgreiche Jahre.“



Bildinformation: BALLY WULFF. Jubilar Matthias Klein.