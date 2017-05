Carnival Cruise Line plant neue Anlage auf den Bahamas

(fair-NEWS)

München – Carnival Cruise Line bietet ihren Gästen demnächst einen weiteren Privatstrand auf den Bahamas. Nachdem das Unternehmen ab diesem Monat mit den Princess Cays bereits das private Refugium der Schwester-Reederei Princess Cruises regelmäßig ansteuert, soll nun auch ein eigenes Resort entwickelt werden.Die Pläne sehen vor, Grand Bahama Island als Destination auszubauen. Hierfür entsteht ein Pier, an dem zwei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig anlegen können. Auf der Insel erwartet die Passagiere ein kleines Urlaubsparadies mit Strand, Wassersportmöglichkeiten sowie Shopping- und Restaurantangeboten. Ausgelegt sein wird das Ganze für bis zu jährlich 1 Million Kreuzfahrtgäste.Schon heute generiert die Carnival-Gruppe mit ihren verschiedenen Marken das größte Aufkommen an Kreuzfahrtgästen auf den Bahamas. Im laufenden Jahr werden es knapp 3 Millionen sein, die in Nassau, Freeport, Grand Bahama sowie Half Moon Cay und Princess Cays an Land gehen.Weitere Informationen und Buchung unter www.carnivalcruiseline.de sowie in den Reisebüros.Über Carnival Cruise LineMit 26 Schiffen (inkl. der im Bau befindlichen Carnival Horizon) und jährlich knapp 5 Mio. Passagieren ist Carnival Cruise Line eine der zwei größten Kreuzfahrt-Reedereien weltweit. Jüngstes Flottenmitglied ist die Carnival Vista (3.939 Passagiere), die im Mai 2016 ihre Jungfernfahrt absolvierte. Im April 2018 wird mit der Carnival Horizon ein weiterer Neubau zur Flotte stoßen, dem Ende 2019 erneut ein Schiff der Vista-Klasse folgen wird. Für 2020 und 2022 ist die Indienststellung von zwei weiteren Kreuzern terminiert.



Bildinformation: Auf den Bahamas erhalten die Passagiere von Carnival Cruise Line demnächst einen Privatstrand