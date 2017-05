16. Zukunftskongress mit Trendforscher Sven Gabor Janszky

(fair-NEWS)

Predictive Enterprises verändern Kunden, Prozesse und Produkte: Der Einfluss der Post-Digitalisierung auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft steht im Mittelpunkt des diesjährigen Zukunftskongresses des 2b AHEAD Think Tank um Redner und <a href="https://www.5-sterne-redner.de/referenten/sven-gabor-janszky/">Trendforscher Sven Gabor Janszky</a>. Zum 16. Mal treffen sich dort am 20. und 21. Juni 2017 im Schloss Wolfsburg Innovatoren aus führenden Unternehmen, große Visionäre und <a href="https://www.5-sterne-redner.de/referenten/a-bis-z/">gute Redner</a>.Deutschlands führendes Zukunftsinstitut 2b AHEAD bietet wie bereits in den Jahren zuvor innovative Impulse und faszinierende Zukunftsbilder. In der Future Lodge lassen sich zudem Zukunftstechnologien live erleben. Die Teilnehmer des Zukunftskongresses erfahren exklusive Einblicke in Technologie-Roadmaps verschiedener Schlüsselindustrien und können über innovative Geschäftsideen diskutieren.An den beiden Kongresstagen erhalten sie Einblicke in die Zukunft nach der Digitalisierungswelle beeinflusst von künstlicher Intelligenz, smarten Algorithmen und neuen Quantencomputern. Denn mithilfe dieser Werkzeuge lassen sich aus riesigen Datenmengen präzise Vorhersagen über Kundenbedürfnisse, Produktanforderungen und Marktveränderungen erstellen sowie Unternehmensprozesse automatisch steuern.An den beiden Kongresstagen sehen Sie, wie die Zukunft nach der Digitalisierungswelle aussehen wird, die von künstlicher Intelligenz, smarten Algorithmen und neuen Quantencomputern bestimmt wird. Mithilfe dieser Werkzeuge lassen sich aus riesigen Datenmengen präzise Vorhersagen über Kundenbedürfnisse, Produktanforderungen und Marktveränderungen erstellen sowie Unternehmensprozesse automatisch steuern.Mit seiner Eröffnungskeynote nimmt Trendforscher und 5 Sterne Redner Sven Gabor Janszky sein Publikum mit auf eine Reise in das Jahr 2027 und veranschaulicht die wichtigsten technologischen Veränderungen. Im Anschluss debattieren Strategie- und Technologie-Vorstände großer deutscher und internationaler Unternehmen über Geschäftsmodelle der Zukunft. Am Nachmittag hält 5 Sterne Redner Michael Carl eine Keynote zum Thema Predictive Politics - eine Technologie, mit der sich durch smarte Analyse-Systeme ermitteln lässt, was der Wähler wirklich will. Dieses Wissen kann im Wahlkampf gezielt eingesetzt werden.Wichtiger Bestandteil des 2b AHEAD Zukunftskongresses ist neben den Vorträgen, Debatten und Workshops auch die Vernetzung. Das Event ist eine exklusive Plattform, um sich mit anderen Visionären, einflussreichen Innovationstreibern und ambitionierten Gründern auszutauschen. Bei Business Speed Datings und anderen Gesprächsrunden lassen sich neue Kontakte knüpfen und intensivieren. Alle weiteren Informationen zum Zukunftskongress 2017 und das Anmeldeformular finden Interessierte auf der <a href="http://kongress.zukunft.business/">Website des 2b AHEAD Think Tank</a>.



Bildinformation: Workshop-Teilnehmer beim Zukunftskongress (Bildquelle: Andreas Lander)