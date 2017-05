Hahnenschrei als Weckruf für Macron-Effekt in Deutschland

(fair-NEWS)

Hamburg, 05. Mai 2017****** Auf dem <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3pgZTeCzkoU&feature=youtu.be">"Video mit Hahnenschrei" </a>ist authentisch festgehalten, was dem Vorsitzenden der DemokratenPower, Hans - Diedrich Kreft passierte, als er per Videoaufruf für einen Macron-Effekt auch in Deutschland warb."Mit der One-Click-Initiative der DemokratenPower kann auch in Deutschland ein Macron-Effekt gestartet werden, weil derart urdemokratisch aus dem Volk heraus Kandidaten zur Bundestagswahl aufgestellt werden.Für diese Möglichkeit, kreative Politik zu machen, werben wir mit Videos.Wie eine lustige Einflussnahme (https://youtu.be/3pgZTeCzkoU ) ist nun der Schrei eines Hahns im letzten Video enthalten. Statt den unvorhersehbaren Hahnenschrei zu löschen, haben wir ihn im Video gelassen. So gibt es jetzt ein Video für deutsche Wähler mit dem Weckruf eines "französischen" Hahns, der uns sagt: Macht es in Deutschland den Franzosen nach, schafft ein neues, demokratisch durch die Wähler direkt legitimiertes Europa.Der Hintergrund zum neuen, kreativen Handeln ist in Frankreich wie in Deutschland dringend erforderlich. Die alten, national geprägten, politischen Strukturen haben es nicht geschafft, Europa zur neuen Heimat der Europäer zu machen. In dieser Situation und nach dem Brexit erscheint der Auf-stieg des französischen Präsidentschaftskandidaten Macron wie ein verheißungsvoller Silberstreif am Horizont, der nun von einem Hahnenschrei als Weckruf begleitet wird.Bis Mitte Juni kann man sich bei der DemokratenPower durch Ausfüllen eines einfachen Web-Fragebogens selbst als Bundestagskandidat vorschlagen und sich einer Abstimmung im Wettbewerb mit anderen Kandidaten stellen.Wir stehen in Europa vor einer bangen Frage: Wird und kann der deutsche Wähler zur Bundestagswahl ein genauso klares Zeichen für Europa setzen, wie es die Franzosen vorgemacht haben?Die One-Click-Kandidatur ist für jedermann/frau nutzbar. Auf der Web-Seite https://demokratenpower.de sind weitere Infos zu finden."



Bildinformation: H.-D. Kreft, Vorsitzender der DemokratenPower