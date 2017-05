Bike-Abenteuer quer durch die USA: Reise-Experte des Veranstalters CANUSA TOURISTIK unternimmt derzeit die Radtour seines Lebens

(fair-NEWS)

Hamburg, 05. Mai 2017 (w&p) – 5.000 Kilometer in 60 Tagen: Einen lang gehegten Lebenstraum erfüllt sich derzeit Stefan Trunk, Kundenberater im Frankfurt-Büro des Nordamerika-Spezialisten CANUSA TOURISTIK. Mit dem Rad und nur mit der nötigsten Ausrüstung durchquert er alleine die USA von Los Angeles nach New York. Wer ihn bei seinem Abenteuer begleiten möchte, kann die Reise des passionierten Radfahrers durch zwölf US-Staaten online unter www.canusa.de/canusa-hero mitverfolgen.Von West nach Ost, von Kalifornien nach New York City: 60 Tage hat sich der begeisterte Hobby-Sportler Stefan Trunk für seinen Trip vorgenommen, der am 14. April 2017 in Los Angeles begann. Als Lohn der Mühen auf der rund 5.000 Kilometer langen Strecke entdeckt er faszinierende Sehenswürdigkeiten und Städte. So staunte er schon im Petrified Forest National Park über beeindruckende Felsformationen, unternahm einen Bummel durch das Städtchen Seligman, der selbst ernannten „Geburtsstätte der historischen Route 66“, oder entdeckte die weltweit durch die TV-Serie „Breaking Bad“ bekannt gewordene Stadt Albuquerque. Auch interessante Begegnungen mit Einheimischen wie den Najavos oder typische kulinarische Highlights wie ein echter amerikanischer Burger dürfen auf seiner Reise nicht fehlen.„Wenn alles gut läuft, komme ich am 12. Juni in New York an”, erzählt Stefan Trunk. „Die Herausforderung dabei ist, dass ich das ganz alleine mache. Virtuell können aber alle dabei sein, denn ich bin jeden Tag online und poste Bilder und Videos von der Umgebung, den Leuten, den Sehenswürdigkeiten und den teilweise sehr verrückten Übernachtungsmöglichkeiten. Es ist auf jeden Fall ein großes Abenteuer.“Jeden Tag Wind und Wetter ausgesetzt, kämpft Stefan Trunk im Sattel aber auch mit einigen Widrigkeiten. Die brütende Hitze in der Mojave-Wüste hat er schon unbeschadet überstanden. Bei Flagstaff, dem „Tor zum Grand Canyon“, strampelte er gegen brutalen Wind an und auch von Sonnenbrand ist der ehemalige Ironman-Athlet bei seiner Fahrt durch US-Staaten wie Arizona und Nevada nicht verschont geblieben. Bis zu 145 Kilometer absolviert Stefan Trunk auf seinen täglichen Touren – extreme Wetterwechsel inklusive. So fuhr er nahe des Rio Grande morgens bei strahlendem Sonnenschein los und bekam es mittags mit Nebel, Schneetreiben und Regen zu tun. Die enormen Belastungen und herumliegender Müll gehen auch an seinem Rad nicht spurlos vorbei. Schon mehrmals musste er seinen Reifen flicken.Wer Stefan Trunk bei seiner einmaligen Reise virtuell begleiten möchte, findet online unter www.canusa.de/canusa-hero atemberaubende Fotos, Videos und Informationen zu seiner Route.Auch auf Instagram können Interessierte die Eindrücke des CANUSA-Abenteurers verfolgen: https://www.instagram.com/canusa_hero/Über CANUSA TOURISTIK:CANUSA TOURISTIK ist mit seinen 115 Mitarbeitern in sieben deutschen Büros der größte Reiseveranstalter für Nordamerika. Bei CANUSA TOURISTIK profitieren Nordamerika-Urlauber nicht nur von exklusiven Angeboten und Preisvorteilen, sondern auch vom langjährigen Know-how der Reise-Experten. Jeder Kunde wird persönlich bei der Reiseplanung unterstützt und erhält eine individuell zusammengestellte Reise. 95 Prozent aller CANUSA-Kunden reservieren ein komplettes Reisearrangement, aber auch reine Flug-Angebote, Last-Minute-Reisen und Sonder- bzw. Gruppenreisen zählen zum Portfolio des Spezialisten. Buchbar sind die CANUSA-Angebote unter der kostenfreien Service-Hotline 08000-226872 sowie auf www.canusa.de.Fotomaterial und Roadmap zum Download unter: https://we.tl/cTSQn7Zdm8 (gesamte Datenmenge: 4 MB)Die Meldung liegt im pdf-Format vor unter:www.wilde.de/Anlage/Bike_Abenteuer_quer_durch_die_USA.pdfKontakt für weitere Presseinformationen:Tilo Krause-DünowCANUSA TOURISTIKTel.: +49 (0)40 – 22 72 53 17E-Mail: Tilo@canusa.dewww.canusa.deMarion Krimmerw&p Wilde & Partner Public Relations GmbHNymphenburger Straße 168 / 80634 München/GermanyTel. +49 (0)89 - 17 91 90 – 0 / Fax +49 (0)89 - 17 91 90 – 99info@wilde.de / www.wilde.defacebook.com/WildeundPartner / twitter.com/WildePR newsroom.wilde.deFirmensitz München / HR München B 86820Geschäftsführende Gesellschafter Yvonne Molek / Thomas C. Wilde



Bildinformation: (C) CANUSA TOURISTIK