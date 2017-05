Engel und Banditen bedruckt die Geburtstagskerzen

(fair-NEWS)

Ein Kindergeburtstag ohne Geburtstagskerzen, das geht gar nicht. Engel und Banditen liefert nicht die kleinen sondern die große Geburtstagskerze. Diese wird mit Folienbeschriftung nach Kundenwunsch hergerichtet. Die Geburtstagskerze ist ca. 25 cm hoch und hat einen Durchmesser von ca. 8 cm. Es ist demnach genug Platz vorhanden, um das Alter und den Namen vom Kind auf der Kerze zu platzieren. Die Eltern suchen sich zugleich die Farben für die die Zahl und die Namen sowie Sternchen aus. Geburtstagskerzen werden also mit zwei Farbtönen bedruckt. Es können natürlich auch die gleichen Farben gewählt werden. Solange der Name des Kindes nicht zu lang wird, passt es alles auf die Geburtstagskerze. Diese ist schon fast zu schade, um sie wirklich an zu zünden. Andererseits gibt es schon im nächsten Jahr eine neue Geburtstagskerze mit höherer Zahl darauf.Die Geburtstagskerzen sind eines der Highlights für Kindergeburtstage. Gerade auf Jungs hat die brennende Kerze eine magische Wirkung. Ein Auge auf alles zu werfen ist damit die dringende Empfehlung. Neben den Geburtstagskerzen finden sich auch andere wertvolle Artikel bei Engel und Banditen. Es geht eigentlich schon vor dem Geburtstag mit den Einladungskarten los. Für schöne Einladungskarten gibt es auch schönere Geschenke. Deswegen lohnt es sich, mit Engel und Banditen richtig schöne Einladungskarten zu gestalten und dann drucken zu lassen. Auch hier können die Motive und Farben ausgesucht werden, um eigene Texte zu ergänzen. Genau das ist das Konzept, welches jeden auf https://www.engelundbanditen.de/ schnell überzeugen wird. Der ganze Webshop hat sich auf personalisierte Kindergeschenke spezialisiert. Es gibt auch einiges für die Eltern oder werdenden Eltern. Alle Artikel werden in Handarbeit hergestellt und dennoch innerhalb weniger Tage in den Versand gegeben. Damit können mit Engel und Banditen auch sehr kurzfristig noch Bestellungen aufgegeben werden.Kindergeburtstage sind natürlich nur ein Highlight im Jahr. Auch zu Halloween, Weihnachten, Ostern, zur Einschulung oder einfach so werden Geschenke und Partys erwartet. Wer als Tante oder Onkel gut ankommen will, muss häufiger eine Bestellung aufgeben. Mit Engel und Banditen finden sich nur Geschenkideen, die ungiftig und ungefährlich für die Kinder sind. Zudem sind die vielen Geschenkideen auch leise, was die Eltern und Nachbarn freuen wird. Vieles wie das Bettzeug oder bedruckte Kleidung ist zugleich nützlich. Die Kinder freuen sich natürlich eher über neue Buntstifte, eine Zahndose für die Milchzähne oder die Geburtstagskerze. Dennoch kann es mit Engel und Banditen nicht ganz falsch gemacht werden, wenn in der Bestellung wenigstens das Alter und Geschlecht der Kinder bedacht werden.