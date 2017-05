Autogenes Training Wuppertal in der Tripada Akademie ®

(fair-NEWS)

Wer Autogenes Training in Wuppertal sucht ist bei der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® genau richtig. Hier wird das Autogene Training in seiner klassischen Form bereits seit 1995 von den qualifizierten Lehrern Beate Strieder und dem Gründer der Tripada Akademie ® Hans Deutzmann unterrichtet.Eine bewährte EntspannungsmethodeAutogenes Training wurde von Prof. Dr. H. C. Schultz aus der Hypnose entwickelt. Die bekannte Entspannungstechnik beruht auf Autosuggestion. Hierbei werden verschiedene vorgegebene Formeln in einem tiefen Entspannungszustand dazu benutzt, um wie ein posthypnotischer Befehl auf das Unterbewusstsein und die vegetativen Funktionen einzuwirken. Dadurch verknüpft man mit der Zeit und ausreichendem Training die einzelnen Worte mit einem augenblicklich eintretenden Entspannungszustand des Körpers. Aber wie der Name Autogenes Training ( was soviel bedeutet wie "selbständig herbeiführen" ) schon sagt, ist für den Erfolg dieser Entspannungsmethode ein regelmäßiges Üben die Voraussetzung, um die Verknüpfung mit dem Unterbewusstsein zu erreichen. Ein tägliches Training von 2 bis 3 Übungseinheiten über jeweils 5 - 10 Minuten ist hier empfehlenswert. Dabei ist es egal, ob man die Entspannung im Sitzen, Stehen oder Liegen durchführt.Autogenes Training im AlltagZu Beginn eines Kurses werden die Teilnehmer noch ausführlich in der Formelbildung und dem Entspannungszustand durch den Lehrer angeleitet. Ziel des Autogenen Trainings ist es aber, dass sich die Teilnehmer ohne fremde Hilfe von außen fast augenblicklich durch einen kurzen Akt innerer Konzentration in einen tiefen Entspannungszustand versetzen können. Daher nimmt die Anleitung durch den Lehrer im Laufe des Kurses immer mehr ab. Im Anschluss sind die Teilnehmer dazu in der Lage, sich in stressigen Alltagssituationen schnell in einen tiefen Entspannungszustand zu versetzen. Dadurch kann auch eine entspanntere Grundhaltung erreicht werden, die Gesundheit und Wohlbefinden fördert.Tripada® - Autogenes Training WuppertalIn regelmäßigen Abständen werden 2 - 3 mal im Jahr Kurse von 8 x 90 Minuten in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal angeboten. In diesem Grundkurs lernen die Teilnehmer das Autogene Training in Theorie und Praxis kennen. Begleitmaterial zum Kurs, wie zum Beispiel die verschiedenen Formeln zum Üben für zu Hause, bekommen die Teilnehmer nach jeder Stunde passend zu der Kurseinheit ausgehändigt. Die aktuellen Termine finden sich auf der Webseite www.tripada-wuppertal.de Der Kurs ist bei der ZPP zertifiziert und wird durch alle gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V gefördert. Je nach Kasse ist eine Förderhöhe bis zu 100 % möglich.Artikel Quelle: https://www.artikel-presse.de/autogenes-training-wuppertal-in-der-tripada-akademie.html