High School in Kanada: 3 Monate noch ab September 2017

(fair-NEWS)

Bonn, 5. Mai 2017. In den klassischen Austauschprogrammen verbringen Schüler entweder ein halbes oder ein ganzes Schuljahr im Ausland. Manchen ist dies jedoch zu lang, weil die deutsche Schule nur kürzere Aufenthalte erlaubt oder sich die Schüler nicht vorstellen können, eine so lange Zeit ohne ihre Familie und Freunde zu verbringen. Für diese Schüler vermittelt ec.se auch dreimonatige Schulprogramme in Kanada. Wie in den klassischen Programmen leben die Schüler in ausgewählten Gastfamilien und besuchen reguläre High Schools, an denen sie das breite Fächer- und Sportangebot, für das die kanadischen Schulen bekannt sind, voll ausschöpfen können.Auch Kurzaufenthalte bieten einmalige Chancen zur akademischen und persönlichen Entwicklung. „Die Erfahrung lehrt, dass Schüler gerade in den ersten drei Monaten ihres Aufenthaltes die größten Sprünge im Spracherwerb machen“, weiß ec.se-Geschäftsführer Thomas Eickel. Außerdem sind drei Monate Auslandsaufenthalt ausreichend, um an der Schule internationale Freundschaften zu schließen und im Gastfamilienleben in eine neue Kultur einzutauchen.In der Regel verbringen Schüler, die sich für einen Kurzaufenthalt entscheiden, die Monate September bis November in Kanada oder reisen im Februar ab und bleiben bis April. Viele entscheiden sich während dieser Zeit für eine Verlängerung auf ein Semester oder Schuljahr. Oft vergeht die Zeit wie im Flug und die Schüler merken schnell, dass sich anfängliche Sorgen vor zu langer Zeit in der Ferne nicht bestätigen – nicht zuletzt aufgrund der erstklassigen Betreuung der kanadischen Partner vor Ort.Highschoolberater ec.se stellt Interessenten für Kurzaufenthalte sowie Semester- und Jahresschülern noch begrenzte Programmplätze ab September 2017 und Februar 2018 zur Verfügung. Bewerber für Schulbesuche ab Herbst sollten möglichst zeitnah ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren. Termine können Familien unter www.highschoolberater.de reservieren oder telefonisch unter 0228/25 90 84-0.



Bildinformation: Auch dreimonatige Schulaufenthalte in Kanada sind möglich © ec.se GmbH