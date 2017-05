Appetit auf Pesto?

(fair-NEWS)

Der Begriff Pesto wird vom italienischen pestare abgeleitet, was so viel bedeutet wie zerstampfen. Der Name ist hier Programm, schließlich werden bei der italienischen Kräuter Sauce alle Zutaten im Mixer oder mit dem Pürierstab so fein zerkleinert bis eine sämige Paste entstanden ist.Quelle www.essen-und-trinken.de/pestoAppetit auf Pesto bekommen? Wie wäre es dann mit einen Zitronenmelissen-Pesto?Zitronenmelissen-Pesto (© Vegetarischer Genuss – Quer Beet, Britta Kummer)2 EL Pinienkerne1 Bund frische Zitronenmelisse2 - 3 EL geriebener Parmesan100 ml Olivenöl2 EL Limettensaft½ TL Salz1 - 2 Prisen PfefferZitronenmelisse waschen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. Pinienkerne ohne Zugabe von Fett goldbraun rösten. Dann zusammen mit den anderen Zutaten vermischen und pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.Beschreibung des Buches:Von wegen, vegetarisches Essen ist langweilig. Überzeugen Sie sich selbst, wie vielfältig und interessant die vegetarische Küche sein kann.Wie der Name „Vegetarischer Genuss - Quer Beet“ schon verrät, finden Sie hier zahlreiche und abwechslungsreiche Rezepte für jeden Geschmack.Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die einen großen Reiz hat und mal andere Geschmackserlebnisse bietet.Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.Guten Appetit!Taschenbuch: 236 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (28. Februar 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 1508484740ISBN-13: 978-1508484745Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=0l9-AdmoR8A&feature=youtu.be&list=LLnrWQi3TGNmRm5EoXRQVqVQFormat: Kindle EditionDateigröße: 3487 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 238 SeitenISBN-Quelle für Seitenzahl: 1508484740Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine EinschränkungVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00UXHWLM0X-Ray:AktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertÜber die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/



Bildinformation: Britta Kummer