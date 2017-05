TeleConsulting für niedergelassene Ärzte: Ein innovatives System revolutioniert die Praxisberatung

(fair-NEWS)

Praxismanagement-Optimierung: Für viele Praxisteams eine unlösbare AufgabeDie Nachfrage niedergelassener Ärzten nach Praxismanagement-Beratungen wächst, denn Beeinträchtigungen wie Hektik, Ärger, Stress und Demotivation sind für viele Praxisteams – und in der Konsequenz für ihre Patienten – tägliche Realität. Um Abhilfe zu schaffen, fehlen Praxisinhabern jedoch das Wissen und die Zeit. Gleichzeitig sind externe Berater den Medizinern häufig zu teuer. So bleiben die für alle Beteiligten quälenden Situationen häufig unverändert bestehen.Praxisteams mangelt es an Best Practice-Kenntnissen„Das muss nicht sein!“ sagt der Betriebswirt Klaus-Dieter Thill. Er beschäftigt sich seit mehr als zwanzig Jahren mit dem Management in Unternehmen und Institutionen der Gesundheitswirtschaft sowie mit der Entwicklung von geeigneten Verbesserungs-Methoden. Im Hinblick auf Arztpraxen ist seine Analyse eindeutig: unabhängig von der Fachrichtung entstehen die Praxisprobleme zu fast 90% durch eine unzureichende Berücksichtigung des Best Practice-Standards. Hierbei handelt es sich um die für einen reibungslos funktionierenden Betrieb notwendigen Regelungen, Instrumente und Verhaltensweisen des Praxismanagements, die Praxisteams aber nur zu Hälfte nutzen.TeleConsulting für die Optimierung des PraxismanagementsAuf der Basis seiner Erkenntnisse entwickelte der Experte das TeleConsulting, eine Methode, die ohne die Notwendigkeit eines Vor-Ort-Beraters die individuellen Gegebenheiten des Praxismanagements ermittelt, einem Benchmarking-Vergleich unterzieht, um seinen „Gesundheitszustand“ zu überprüfen und als Resultat einen konkreten Optimierungsplan liefert. Das ganze, unter der Bezeichnung „Valetudo Check-up© Praxismanagement“ angebotene Leistungspaket erhält der Anwender zu einem Preis, der gerade ein Zehntel der Vor-Ort-Analysekosten ausmacht. Thills Konzept basiert hierfür auf drei Säulen:(1) der Reduktion aller überflüssigen kostentreibenden Faktoren,(2) einer Automatisierung von Standardvorgängen und(3) einem umfassendes Detailwissen über den Praxisbetrieb.Intelligente Fragebögen ersetzen BeraterGerade einmal 30 Minuten benötigt ein Arzt, um sein Praxismanagement mit der Valetudo-Strukturierungshilfe zu beschreiben, das Ausfüllen der Unterlage der Medizinischen Fachangestellten dauert etwa 20 Minuten und jeder Patientenbogen ist in zwei Minuten fertiggestellt, bis zu hundert Praxisbesucher können befragt werden. Die ausgefüllten Unterlagen werden dann an das Institut des Betriebswirts geschickt und dort ausgewertet.Objektives BenchmarkingDie Angaben der Bögen führen zu einer 360-Grad-Sicht der Praxisgeschehens, das neben dem Best Practice-Standard mit den Praxisführungs-Beschreibungen von mehr als 7.000 Betrieben verglichen wird, die diese Analyse bereits genutzt haben. Im Durchschnitt können aus diesem qualitativen Betriebsvergleich je Praxis 38 Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert werden, die in der umfassenden Praxis-Expertise zusammengefasst sind, genügend Ansätze, die täglichen „Qualen“ für Ärzte, Medizinische Fachangestellte und Patienten zu beenden.Mehr Informationen zum Valetudo Check-up© Praxismanagement“: http://bit.ly/1Zk3hWD



Bildinformation: ©Klaus-Dieter Thill / IFABS