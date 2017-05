eprimo: Auszeichnung für exzellenten Service

(fair-NEWS)

- Gutachter: eprimo stellt den Kunden in den Mittelpunkt- Interne Prozesse an den Kunden ausgerichtetNeu-Isenburg, 5. Mai 2017. eprimo gehört zu Deutschlands kunden- und serviceorientiertesten Unternehmen. Dafür wurde der Energiediscounter jetzt im Rahmen der Vergleichsstudie "TOP SERVICE Deutschland 2017" ausgezeichnet.Veranstalter dieses jährlichen Wettbewerbs sind das Handelsblatt, das Institut für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU) an der Universität Mannheim, das Beratungsunternehmen ServiceRating und das Marktforschungsinstitut YouGov. Die Experten sind sich einig: eprimo bietet exzellenten Service, stellt seine Kunden klar in den Mittelpunkt und richtet seine internen Prozesse an den Bedürfnissen der Kunden aus. "Die erneute Auszeichnung ist für alle Mitarbeiter ein weiterer Ansporn, sich jeden Tag aufs Neue bestmöglich für unsere Kunden einzusetzen", sagt Dietrich Gemmel, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.Grundlage der Untersuchung ist das "Fokus-Modell" von Prof. Dr. Christian Homburg. Der Direktor des IMU ist einer der international renommiertesten Forscher auf dem Gebiet der Kundenorientierung. Sein Modell betrachtet verschiedene Facetten von Service und Kundenorientierung sowie die Wechselwirkung der vielfältigen Faktoren, die guten Service ausmachen.



Bildinformation: Quelle: eprimo.