BUNTE new faces award FILM, 27. April 2017, Berlin Angelo Fraccica, Moroccanoil Ã® Creative Design Team Educator, stylt Nominierte und VIPs

Am 27. April 2017 war Moroccanoil Partner des BUNTE new faces award FILM im Haus Ungarn. Angelo Fraccica stylt VIPs und Nominierte wie die Schauspielerinnen Svenja Jung und Ella Rumpf (Gewinnerin in der Kategorie "Beste Nachwuchsschauspielerin"), Moritz Jahn und Noah Saavedra (beide nominiert als "Bester Nachwuchsschauspieler").Die ProdukteMoroccanoil® Treatment: Die einzigartige Formel beinhaltet Arganöl und dringt sofort in das Haar ein. Bei Runway-, Celebrity- und Editorial-Stylisten ist Moroccanoil Treatment sehr beliebt. Es wurde extra entwickelt um dem Haar seinen natürlich seidigen Glanz zurückzugeben und wirkt außerdem antistatisch. Es stärkt, pflegt und revitalisiert das Haar, während gleichzeitig das Trocknen der Haare beschleunigt wird. (EUR 45,00 / 100 ml)Moroccanoil® Dry Texture Spray schenkt dem Haar langanhaltendes Volumen, ohne es zu beschweren. Durch die leichte Textur kann ein softer undone-Look kreiert werden. Gleichzeitig erhält das Haar mehr Griffigkeit. (28 EUR / 175ml)Moroccanoil® Root Boost verdichtet die Mähne von der Wurzel an und schafft langanhaltende Fülle und extra Volumen bei jedem Haartyp und jeder -textur. Ein Red Carpet Look, der plattem Ansatz keine Chance gibt. (EUR 26 / 250ml)Moroccanoil® Luminous Hairspray Medium/Strong mit einer speziellen Formel aus wertvollen Inhaltsstoffen wie dem Antioxidans Arganöl, ist ein leichtes Haarspray welches es ermöglicht, individuelle Styles zu schaffen. Trotz seiner schwerelosen Eigenschaften, bietet es starken Halt. (EUR 22,90 / 330 ml)Moroccanoil® Beach Wave Mousse ist ideal um den Haaren Volumen zu verleihen und sanfte Wellen länger haltbar zu machen. Die Textur beschwert das Haar nicht. (EUR 28 / 175ml)Moroccanoil® Glimmer Shine Spray legt einen feinen Glanz über das Haar und schützt es mit einem feinen Schleier vor schädlichen UV-Strahlen und freien Radikalen. (EUR 26 / 100 ml)ÜBER MOROCCANOIL®Moroccanoil bietet innovative, leicht anwendbare und wirkungsvolle Produkte, die jeden Haartyp in natürlich schönes und gesundes Haar verwandeln. Als Erfinder und Pionier luxuriöser, mit Arganöl angereicherter Haarpflege-Produkte ist Moroccanoil zum Laufsteg-Hit unter Mode- und Beautyinsidern geworden. Bei Mode- und TV-Stylisten sowie deren hochkarätigen, prominenten Kunden hat die Marke Kultstatus. Vor acht Jahren gegründet sind die Moroccanoil Produkte mittlerweile in über 60 Ländern weltweit erhältlich. Das luxuriöse Hair Care Sortiment umfasst Produkte für jedes Haar und seine besonderen Bedürfnisse. Patentierte, innovative Inhaltsstoffe sorgen für fantastische Ergebnisse. Moroccanoil Produkte sind exklusiv in ausgewählten Salons erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.moroccanoil.de . Für tägliche Updates und Einblicke hinter die Kulissen folgen Sie Moroccanoil auf Twitter www.twitter.com/moroccanoil , Instagram www.instagram.com/moroccanoil oder verfolgen Sie die Beautytutorials auf YouTube./moroccanoil @moroccanoil /moroccanoil @moroccanoilÜber BUNTE new faces award FILM 2017BUNTE zeichnet einmal im Jahr vielversprechende Talente der deutschen Filmbranche mit dem new faces award FILM aus. Deutschlands größtes People-Magazin vergibt am 27. April 2017 im Haus Ungarn in Berlin zum 18. Mal die roten Panther. Mit dem new faces award FILM 2017 in den Kategorien "Beste Nachwuchsschauspielerin", "Bester Nachwuchsschauspieler" und "Bester Debütfilm" ehrt BUNTE Nachwuchstalente aus Schauspiel und Regie und schenkt ihnen damit verdiente Anerkennung.



Bildinformation: Angelo Fraccica, Moroccanoil® Creative Design Team Educator stylt Svenja Jung (“Fucking Berlin”) (Bildquelle: Moroccanoil/Jürgen Mai)