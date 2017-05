„80 Stays Around the World“: The Ritz-Carlton kooperiert mit Reisefotograf Trey Ratcliff

(fair-NEWS)

Chevy Chase/ Frankfurt, 5. Mai 2017 – The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. gibt die zweite Phase in der Kooperation mit dem angesehenen Fotografen und Influencer Trey Ratcliff bekannt. Seine eindrucksvolle Foto-Tour durch die USA im Sommer 2015 sowie vorangegangene Reisen in die Karibik, nach Südostasien und in den Nahen Osten haben ein weltweites Publikum in seinen Bann gezogen. Dieses Frühjahr wird Ratcliff seine Reisen durch verschiedene europäische Städte dokumentieren und dabei in einer Reihe von The Ritz-Carlton Hotels entlang der Reiseroute wohnen. „80 Stays Around the World“ („In 80 Aufenthalten um die Welt“) ist ein einzigartiges Erlebnis für Gäste und Fans, die gerne Teil der Reise sein und sich von einem der herausragendsten Fotografen der Welt – dessen Fotos insgesamt mehr als 140 Milliarden Mal angesehen wurden – inspirieren lassen möchten.Bis Juni 2017 wird Ratcliff von Lissabon nach Moskau reisen und auf seiner Route einige der bedeutendsten und schönsten Städte Europas besuchen. Mit der Unterstützung von The Ritz-Carlton wird sein Team vier Tage in jeder Stadt verweilen und dabei ein Programm aus Fotografie-Spaziergängen und -Workshops leiten, an dem sich Gäste der teilnehmenden Ritz-Carlton-Häuser und Fans kostenlos beteiligen können.Für seine digitalen Anhänger wird Ratfliff während der Reise Foto-Spaziergänge, Einblicke hinter die Kulissen seines Schaffens sowie Treffen mit bekannten Gästen oder lokalen Persönlichkeiten live auf Facebook übertragen. Während jeder Live-Schaltung, in der er über Kunst, Kreativität und Inspiration redet, wird Trey auf Fragen der Zuschauer in Echtzeit eingehen. Das macht seine Shows immer unterhaltsam, besonders und unvorhersehbar.Während der Tour werden Fans auf der ganzen Welt viele Gelegenheiten haben, spannende Insider-Angebote von The Ritz-Carlton und anderen Partnern auszuschöpfen. Mit Geschenkgutscheinen, Reisen und VIP-Erlebnissen wird die Aktion die Fans in Staunen versetzen und ihnen Freude verbreiten.„The Ritz-Carlton möchten den künstlerischen und individuellen Ausdruck durch das Reisen fördern und aus diesem Grund freuen wir uns mit einem Künstler wie Trey Ratcliff kooperieren zu können, der für dieses Ideal steht“, sagt Lisa Holladay, Global Brand Leader und Vice President, The Ritz-Carlton. „Nach dem Erfolg der US-Tour freuen wir uns nun sehr darauf, Treys Reise durch Europa diesen Frühling mitzuerleben.“Programm der European Photo Walk Tour im Frühjahr 2017:Freitag, 5. Mai - Mailand, ItalienSonntag, 7. Mai - Paris, FrankreichSamstag, 13. Mai - London, Vereinigtes KönigreichFreitag, 19. Mai - Amsterdam, NiederlandeSamstag, 20. Mai - Berlin, DeutschlandSamstag, 27. Mai - Wien, ÖsterreichMittwoch, 31. Mai - Budapest, UngarnSamstag, 3. Juni - Moskau, RusslandDie Tour im Asien-Pazifik-Raum wird zwischen Ende 2017 und Anfang 2018 beginnen.Weitere Informationen über die European Photo Tour und Locations sind unter 80stays.treyratcliff.com oder www.ritz-carlton.com/en/trey-ratcliff zu finden. Um der Tour visuell zu folgen, können Interessierte sowohl nach den Hashtags #80Stays und #RCMemories als auch den Destinationshashtags wie #Lisbon, #Barcelona, #Milan, #Geneva, #Paris, #London, #Amsterdam, #Berlin, #Wolfsburg, #Vienna, #Budapest und #Moscow suchen und @TreyRatcliff auf seinen Social-Media-Kanälen oder @RitzCarlton auf Twitter folgen.



Bildinformation: „80 Stays Around the World“: The Ritz-Carlton kooperiert mit Reisefotograf Trey Ratcliff