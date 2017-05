(fair-NEWS)

Technaxx ® baut zum Frühjahr 2017 sein Portfolio im Bereich der Unterhaltungstechnik weiter aus. Neben zahlreichen Kopfhörer- und Soundstation Modellen präsentiert die firmeneigene Marke MusicMan ® nun das portable Karaoke Mikrofon BT-X31. Größter Vorteil dieses neuartigen Karaoke Mikrofons ist die freie Auswahl der Musikstücke. So ist die BT-X31 nicht nur mit vielen Karaoke-Apps kompatibel, sondern kann auch über Bluetooth mit dem mobilen Endgerät oder Smart-TV gekoppelt werden. Im Anschluss können nun Musikstücke in der Karaoke oder Instrumentalversion von Videoplattformen abgespielt und besungen werden. Es ist ebenfalls möglich Musiktitel via USB-Anschluss am Mikrofongriff abzuspielen. Im Zentrum des Geräts steht das goldene Mikrofon, welches die Stimme des Sängers/der Sängerin verstärkt. Des Weiteren befindet sich eine Lautsprecherbox direkt am Gerät, die den Musiktitel wiedergibt. An dieser Lautsprecherbox kann zudem die allgemeine Lautstärke, das Echo, die Lautstärke des Musikstücks sowie der Bass für tiefe -und der Treble für hohe Töne eingestellt werden. Im MusicMan ® BT-X31 Karaoke Mikrofon integriert ist ein 2000mAh Akku, der bei mittlerer Lautstärke eine Abspielzeit von 6,5h ermöglicht und über ein inbegriffenes USB-Kabel geladen werden kann. Derzeit ist das Gerät in der goldenen Version erhältlich.Link zum Produktvideo:Pressematerial kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:



Bildinformation: MusicMan Karaoke Mikrofon BT-X31