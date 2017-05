Buchneuerscheinung: Werteorientierte Organisationsentwicklung: "House of Feel Good": macht Unternehmen stark und menschlich

Pressemitteilung von Institut für Wertekultur in der Wirtschaft

Ingrid Kadisch veröffentlicht Buch über die achtsame Begleitung von Transformationsprozessen in Unternehmen

(fair-NEWS) Überforderung und Burn-out-Symptome häufen sich in der Arbeitswelt. Die Organisationsentwicklerin und Coachin veranschaulicht, wie durch das "House of Feel Good" eine wertschätzende Unternehmenskultur entstehen kann. Damit Unternehmen sicher und erfolgreich in die Zukunft starten, braucht es resiliente Führungskräfte und Mitarbeitende. Menschen, die Veränderungen wahrnehmen, sich aber nicht von ihnen aus der Bahn werfen lassen.

Grundlage dafür ist eine wertschätzende Unternehmenskultur, die gemeinsam von allen Beteiligten mit Leben gefüllt wird, wobei Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen. Das Buch zeigt, wie die Werte Sinn, Gesundheit, Partizipation und Integrität im Arbeitsalltag gelebt werden können. Durch kleine Übungen zur Selbststeuerung und Reflexion kann der Leser an der eigenen Resilienz arbeiten.

Beispiele aus der über 30-jährigen Berufspraxis der Autorin, die auch Supervisorin und Psychotherapeutin ist, belegen die Notwendigkeit von Reflexion und Gewahrsein sowohl für die psychische Gesundheit als auch für ein erfülltes Berufsleben.

Das Buch lädt Führungskräfte und Mitarbeitende ein, eine wertschätzende Unternehmenskultur zu etablieren und zeigt wie dieser Prozess ablaufen kann.

