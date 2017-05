Fliesenfachhandel mit modernen Designs und Rundum-Service

(fair-NEWS)

Das Fachgeschäft Fliesen Zeiler bietet im eigenen Online-Shop hochwertige Fliesen für praktisch jeden Einsatzzweck zu günstigen Preisen an. Besonders attraktiv sind in diesem Zusammenhang die laufend wechselnden Sonderposten, bei denen Käufer noch mehr Geld sparen können und dabei keine Kompromisse bei der Qualität eingehen müssen. Zusätzlich bietet Fliesen Zeiler einen Komplettservice, bei dem keine Wünsche offen bleiben.Beim Fliesenkauf hält sich seit Jahren ein Klischee hartnäckig: Hochwertige Fliesen sind teuer im Fachhandel, preisgünstige Fliesen hingegen oft minderwertig im Baumarkt zu finden. Das entspricht aber nicht immer der Wahrheit, wie ein Blick in den Online-Shop von Fliesen Zeiler zeigt. Denn hier erhalten Käufer Fliesen von durchweg hoher Qualität zu günstigen Preisen. Vor allem dank großzügiger Rabatte auf einzelne Modelle können Interessenten beim Kauf von Wand- und Bodenfliesen hier viel Geld sparen. Zur Auswahl stehen dabei mehrere Modelle in den klassischen Größen 30 x 60 cm sowie 60 x 60 cm, die sich etwa für den Einsatz in Bad, Küche, Ess- und Wohnzimmer, aber auch für den Außenbereich eignen.Wer noch mehr Geld sparen möchte, sollte einen Blick in den Sonderverkauf des <a href="https://www.fliesen-zeiler.de/de/fliesen-shop.html">Online-Shops</a> werfen, wo der Fliesenfachhandel Sonderposten bzw. Restposten anbietet. Hier winken Schnäppchenjägern besonders attraktive Angebote. Das geht aber keinesfalls zulasten der Qualität, wie Geschäftsinhaber Michael Zeiler betont: "Unser Sonderpostensegment umfasst ausschließlich Auslaufmodelle, Produktionsüberschüsse und Restmengen, die höchsten Ansprüchen genügen. Mangelhafte Ware bieten wir generell nicht an, da das unserem Qualitätsverständnis widerspricht." Somit lassen sich bei den Sonderposten von Fliesen Zeiler echte Schnäppchen machen, ohne dass die Käufer dabei Kompromisse bei der Qualität machen müssen. Hier sollten Interessenten beim Kauf allerdings schnell sein und gegebenenfalls gleich eine größere Menge bestellen.Denn viele Modelle sind nur in einer begrenzten Anzahl erhältlich und können in der Regel zu einem späteren Zeitpunkt auch nicht mehr nachgeliefert werden. Vor allem Privatleute, die nur vergleichsweise kleine Mengen an Fliesen für ihr Bauvorhaben benötigen, finden hier oft ihre Traumfliese zu sehr günstigen Preisen. Wer sich selbst ein reales Bild von den Fliesen machen möchte, sollte die Fliesenausstellung des Unternehmens besuchen. Hier zeigt der Fachbetrieb im schönen Westerwald auf einer Ausstellungsfläche von etwa 200 m² zahlreiche Fliesen für jeden Geschmack.Bei Fliesen Zeiler handelt es sich aber nicht nur um einen klassischen Fliesenfachhandel, sondern zudem auch um einen Meisterbetrieb. Deswegen können Interessenten hier nicht nur Fliesen erwerben, sondern den Experten auch alle weiteren Services überlassen. Im Rahmen eines umfangreichen Komplettservices übernimmt Fliesen Zeiler auf Wunsch auch die Beratung, Planung, Gestaltung sowie die Verlegung der Fliesen. Dabei setzen die Fachleute auch komplexe Wünsche ihrer Kunden schnell und kosteneffizient in hochwertiger Meisterqualität um.Über Fliesen Zeiler:Fliesen Zeiler erfüllt seit mehr als 20 Jahren die Fliesenwünsche von privaten und gewerblichen Kunden. Das Unternehmen verkauft dabei nicht nur hochwertige Fliesen, sondern übernimmt als Meisterbetrieb auf Wunsch auch die Beratung, Planung, Gestaltung sowie die Verlegearbeiten. Das umfangreiche Angebotssortiment des Fliesenfachhandels können Interessenten auf einer rund 200 m² großen Ausstellungsfläche in Untershausen im Westerwald bestaunen.



Bildinformation: Fliesenfachgeschäft und Meisterbetrieb Fliesen Zeiler