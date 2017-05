COACH REPORTER im Gespräch: Monika Hüsgen, Führungskräfte-Coaching und Mediation

(fair-NEWS)

Premierengast auf COACH REPORTER ist Monika Hüsgen aus Neuss. Sie ist Führungskräfte Coach in Neuss und beschäftigt sich darüber hinaus mit dem Thema Mediation. Frau Hüsgen war mehr als 20 Jahre als Führungskraft tätig. Wertschätzende Führung und Coaching waren schon damals ihre Themen und sie konnte unter Beweis stellen, dass das, woran sie glaubt, auch erfolgreich ist.Den Impuls für den Schritt in die Coaching-Selbstständigkeit gab dann ein Bekannter aus dem privaten Umfeld, den Frau Hüsgen bei einem Stellenwechsel auf Führungsebene beraten hatte.Zielgruppe für das Coaching-Angebot von Frau Hüsgen sind alle Personen in Führungsverantwortung, die ihre Rolle ernst nehmen und wissen, dass gute Führung wesentlich zum Erfolg eines Unternehmens beiträgt."In jedem Menschen steckt alles Nötige, um ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen", lautet deshalb auch ihr Credo. Welche Rolle sie als Coach dabei übernimmt, um Menschen dabei zu helfen, diese Ressourcen auch zu nutzen, erklärt sie im Interview.Mediation: Anerkanntes Vermittlungsverfahren zur konstruktiven Beilegung eines KonfliktesFrau Hüsgen bietet im Rahmen ihres Coachings auch Mediation an. „Mediation ist ein anerkanntes Vermittlungsverfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konfliktes“, erläutert sie im Interview den Fachbegriff für alle diejenigen, die damit nichts anfangen können. Darüber hinaus erläutert sie Einsatzbereiche, Voraussetzungen, Ablauf, Ziele und Vorteile des Verfahrens. Sie erklärt: „Gerade wenn es um familiäre Themen wie Kinder bei einer Trennung oder Erbschaftsangelegenheiten geht, ist Mediation die geeignete Auseinandersetzungsform.“Die Bedeutung von Online-Formaten und sozialen Medien im CoachingEin weiteres Thema des Interviews mit Frau Hüsgen ist die Bedeutung von Online-Formaten und sozialen Medien im Coaching-Business. Frau Hüsgen erklärt, wie sie heute diese Medien bereits nutzt, und welche Rolle sie ihnen zukünftig zuordnet.Zum Abschluss nennt Frau Hüsgen noch drei Bücher, die sie als Lektüre nur wärmstens empfehlen kann.Das komplette Interview steht auch COACH REPORTER unter www.coach-reporter.de/001-monika-huesgen zur Verfügung.COACH REPORTER Video-Trailer: Interview mit Monika Hüsgen



