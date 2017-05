DER EIGENTÜMER BRIEF Nr. 9 ist erschienen

Pressemitteilung von GeVestor Financial Publishing Group

Neueste Informationen, Tipps & Tricks für Eigentümer, Selbstnutzer und Vermieter

(fair-NEWS) Soeben ist die Nr. 9 von DER EIGENTÜMER BRIEF erschienen. Wohnungseigentmer, Selbstnutzer und Vermieter von Eigentumswohnungen finden dort diese Themen.



+ Was dürfen Sie machen, wenn sich Ihr Verwalter eigenmächtig honoriert?



+ Verwalterhonorar: Sondervergütung nur für Extras



+ Eigentümerversammlung: Außerordentlich nur, wenn’s eilig ist ...



+ Arbeiten am Balkon: Wer ist zuständig? Wer muss zahlen?



+ Eigentümerversammlung: Was Sie gegen Mehrheiten tun können …



+ Eigentümerfragen: Gemüsebeet, Verwalter Abwahl …



+ Eigenbedarf: Neues BGH Urteil



Der Blog von DER EIGENTÜMER BRIEF informiert Wohnungseigentümer über neueste Informationen rund um ihre Eigentumswohnung. Auf dem Blog werden regelmäßig Neuigkeiten aus der Welt des Wohnungseigentums gepostet. Hier gehts in erster Linie um aktuelle Urteile, Themen und Belange, die für Eigentümer einer Eigentumswohnung wichtig sind.

DER EIGENTÜMER BRIEF ist ein Informationsdienst, der zweimal im Monat per E-Mail zu seinen Abonnenten kommt. Der unabhängige Beratungsdienst bietet alles über aktuelle Urteile, Themen und Belange rund um das Wohnungseigentum.

DER EIGENTÜMER BRIEF unterstützt Besitzer einer Eigentumswohnung. Er gibt Tipps und Handlungsempfehlungen für Kauf, Eigentümerversammlung, Jahresabrechnung, Hausgeld, Instandhaltungsrücklage, Modernisierung, Sonderumlage, Vermietung und Verkauf einer Eigentumswohnung. Dabei geht es immer um den Schutz von Eigentum und Geld.

Chefredakteur von DER EIGENTÜMER BRIEF ist Dr. Tobias Mahlstedt. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und Wirtschaftsmediator. Er arbeitet als Rechtsanwalt bei der, auf das gesamte Bau- und Immobilienrecht spezialisierten, Kanzlei BÖRGERS Fachanwälte & Notare in Berlin. Außerdem ist er Herausgeber und Fachautor zahlreicher Publikationen zum Immobilienrecht.

