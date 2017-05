Moderner Fachwerkstil begeistert: Landhaus in Rot-Weiß ist Haus des Monats Mai

(fair-NEWS)

Wo lässt sich der Frühling besser genießen als in einem wunderschönen Landhaus mit Terrasse und Garten, in dem es sprießt und blüht. Das sehen Bauherren und am Bauen mit Haacke Interessierte genauso und wählten dieses Domizil in Rot-Weiß zum Haus des Monats Mai.Frische und LebensfreudeHolzfachwerk und Stufengiebel in Weiß stehen in schönem Kontrast zum leuchtend roten Klinker. Fachwerk-Erker und Balkon, Gaube und ein abgeschlepptes Vordach im Eingangsbereich runden die Architektur ab. Fenster mit überzeugender Quersprosse, Klappläden und profilierte Balkenköpfe signalisieren Liebe zum Detail.Besonders reizvoller LandhausstilGroßzügige Glasflächen sorgen für Helligkeit und einen weiten Blick nach draußen. Ein klarer Grundriss auf 160 Quadratmetern Wohnfläche spricht an. Ins Auge fallen der geräumige Wohn- und Essbereich ebenso wie die 14 Quadratmeter große Diele mit offener Galerie. Das „Salz in der Suppe“ ist der Erker, der im Obergeschoss als Balkon eine schöne Aussicht bietet. Einen zweiten, überdachten Freisitz genießen die Bewohner auf der Terrasse.Pluspunkte und ein HighlightLiebhaber des Landhausstils schätzen die unverwechselbare Ästhetik und die hervorragende Wärmedämmung, für die Haacke bekannt ist. Das Hausbau-Unternehmen erweist sich als innovativer Partner für Bauherren, denen niedrige Heizkosten und eine ressourcenschonende Bauweise am Herzen liegen.



Bildinformation: Das Landhaus von Haacke: moderner Entwurf nach traditionellem Vorbild. Foto: Haacke-Haus