Golf Knigge gibt Tipps für die erste Turnierteilnahme

(fair-NEWS)

Golf Knigge ( www.golf-knigge.de ) hat die besten Tipps zusammengetragen, mit denen Golf-Einsteiger mit Erfolg ihr erstes Turnier bestreiten. Neben praktischen Tipps zur Zusammenstellung des Equipments werden vor allem kleine Kniffe vorgestellt, mit denen man die eigene Nervosität überwindet."Das erste Turnier ist etwas ganz Besonderes", weiß Michael O'Neill, Autor bei Golf Knigge. "Die Aufregung ist deswegen bei den allermeisten Golfern besonders groß, was sich in der Regel nicht besonders gut auf das Spielergebnis auswirkt. Zwar sind die ersten Resultate in einer 'Golf-Karriere' nicht so entscheidend, doch kann mit ein paar einfachen Hinweisen gleich einen guten Start erwischen."Der Beitrag ist hier einzusehen: