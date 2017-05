825 km Anreise

(fair-NEWS)

Traditionell feierte die Rüsselsheimer Volksbank mit über 300 Mitgliedern ihre 86. Seniorenparty im Adlersaal in Rüsselsheim. Mitglieder ab 65, 70 und 75 Jahren, ab dem 76. Lebensjahr in jährlicher Folge, werden zu diesem Event eingeladen.Mit einem bunten Programm, bei Kaffee, Kuchen und Wein, feierten die Senioren ihren Geburtstag. Mit 97 Jahren war Elisabeth Henrich die älteste Teilnehmerin. Auch die Teilnehmer bis einschließlich 91 Jahre wurden stellvertretend vom Moderator Timo Schmuck, Bereichsleiter Vertrieb/Marketing der Rüsselsheimer Volksbank, persönlich mit einem voluminösen Blumenstrauß geehrt.Besonders stolz ist die Volksbank auf die Anwesenheit von Lazli Medgyesi. Dieser reiste extra aus dem österreichischen Klagenfurth über 825 km zur Seniorenparty an. Das war der Volksbank natürlich eine extra Flasche Rotwein wert.Das Programm startete mit der Musikklasse der Immanuel-Kant-Schule, die ihr Können unter frenetischem Beifall unter Beweis stellte. Nach dem gemeinsamen Singen, geleitet von Rüdiger Schmidt, zeigte der Zauberer Matthias Drechsel sein Können. Den krönenden Abschluß bildete der Rüsselsheimer Shanty-Chor - seit über 10 Jahren das Schlußprogramm der Party. Mit ihren Shantys begeisterten der Chor die Gäste und lud zum Mitsingen und -schunkeln ein.Die Rüsselsheimer Volksbank legt großen Wert auf Kundennähe und veranstaltet viele Events für Mitglieder.Mehr Infos unter <a href="www.R-Volksbank.de/veranstaltung"> www.R-Volksbank.de/veranstaltung</a> ;.



Bildinformation: Timo Schmuck übergibt Laszlo Medgyesi für seine 825 km weite Anreise eine Flasche Rotwein