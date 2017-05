Karls Geschichten von Franz Josef Bernhart

(fair-NEWS)

In dem Buch „Karls Geschichten“ hat der Autor seine Erinnerungen zusammengetragen und bringt die Menschen ein wenig zurück in die Vergangenheit. Eine Erzählung, wie sie nur das Leben selbst schreiben kann. Untermalt werden diese Erzählungen durch Illustrationen von Reni Becker.Buchbeschreibung:Rückblickend sein wechselvolles Schicksal betrachtend, das ihn allzu oft über verschlungene Pfade führte, beginnt Karl - aus der Warte eines im Alter gereiften Menschen - eine Zeitreise in die Vergangenheit.Über Jahrzehnte hinweg, mit oft unvorhergesehenen Wendungen des Schicksals, entsteht die Geschichte eines bewegten Lebens: Zeiten voller Freud und Leid, Liebe, Verlust, Scheitern – und Neubeginn. Karl erfährt, dass das Wesentliche für die Augen unsichtbar ist – denn man sieht nur mit dem Herzen gut.Wird er letztendlich Zufriedenheit finden?Eine Erzählung, wie sie nur das Leben selbst schreiben kann.Taschenbuch: 112 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3961119279ISBN-13: 978-3961119271Über den Autor:Der Autor ist Obmann einer großen MS-Selbsthilfegruppe in Niederösterreich. Im Jahr 2016 wurde er vom Land Niederösterreich vom damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll für seinen unermüdlichen Einsatz geehrt.Seit 2015 bereichert er die Anthologien des Karina-Verlages Wien mit Kurzgeschichten, hauptsächlich im Bereich des Lebens von Menschen mit Behinderung.Über den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Karina-Verlag