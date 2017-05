Partnervermittlung: Die beste Investition eines Lebens

(fair-NEWS)

Der Mensch ist nicht dazu gemacht, dauerhaft alleine zu sein. Jeder braucht einen Partner, dem er vertraut, bei dem er sich fallen lassen kann und der ihn versteht und begleitet, in guten wie in schlechten Zeiten. Doch gerade Menschen im mittleren oder gehobenen Lebensalter fällt es schwer, den Gefährten fürs Leben zu finden. Zu eingespannt sind sie im Beruf und vielleicht auch der Familie, als dass sie viele Freiräume dafür hätten, auf die Suche zu gehen. Und vielleicht sind sie auch schon enttäuscht worden, weil der- oder diejenige, der/die einen sehr guten ersten Eindruck gemacht hat, schlussendlich doch an allem interessiert war, aber nicht an einer stabilen Beziehung."Dann steigt nach einer geraumen Zeit natürlich die Enttäuschung. Und nicht wenige Menschen stellen dann alle ihre Bemühungen ein und bleiben lieber alleine. Dabei gibt es eine sehr erfolgversprechende Alternative. Und die heißt Partnervermittlung", sagt Nicole Reddig, Gründerin und Geschäftsführerin der Partnervermittlung PV-Exklusiv ( www.pv-exklusiv.de ). Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen - für eine gemeinsame Zukunft."Natürlich kostet eine Partnervermittlung Geld. Aber es ist die beste Investition eines Lebens. Denn wir bei PV-Exklusiv stehen dafür, Enttäuschungen zu vermeiden. Vielmehr bringen wir in der Regel innerhalb von drei bis vier Monaten Menschen zusammen, die dann ihr Leben gemeinsam verbringen", betont der erfahrene und erfolgreiche Partnervermittler Markus Poniewas. "Das Honorar, das der Suchende an PV-Exklusiv zahlt, ist als Investition in die Zukunft zu sehen. Wer nicht bereit ist, für eine schöne Partnerschaft in seine Zukunft zu investieren, geht nach dem Prinzip Zufall vor. Und dieses ist oft mit Enttäuschungen verbunden." In eine professionelle und seriöse Partnervermittlung zu investieren, bedeutet, eines der wichtigsten Elemente des Lebens nicht dem Zufall überlassen zu wollen. Sondern auf einen vertrauensvollen Partner wie PV-Exklusiv zu bauen, der die individuellen Wünsche erkennt, einen Charakter "lesen" kann und deshalb schnell die richtigen Schlüsse für die Suche zieht."Wir arbeiten so lange für den Kunden, bis er den richtigen Partner durch uns gefunden hat. Wir begrenzen die Suche nicht zeitlich, unser Anspruch ist die Qualität. Der Auftrag ist für uns erst beendet, wenn zwei Menschen zusammengefunden haben", stellt Markus Poniewas heraus. Dafür werde einmal ein Honorar gezahlt, und zwar direkt zu Beginn des Vermittlungsprozesses. Dazu kämen keine weiteren Gebühren oder Nachschusspflichten. Und Nicole Reddig ergänzt: "Wir gehen weite Wege und besuchen jeden Kunden in seinem eigenen Umfeld und reisen dafür quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dass das nicht für eine kleine Abonnement-Gebühr wie bei einem Online-Portal geht, ist wohl jedem klar. Wir sind ganz eng an der Seite unserer Kunden und gehen den Weg bis zum Ziel mit ihnen gemeinsam."



Bildinformation: Die Partnervermittlung PV-Exklusiv ist auf Akademiker & Singles mit höchstem Anspruch spezialisiert.