4-Sterne-Wellnesshotel Lubicz in Ustka: Anerkanntes Vier-Stern-Wellnesshotel zum Wohlfühlen

(fair-NEWS)

Lubicz Wellness & Spa an der polnischen Ostsee: Anerkanntes Vier-Stern-WellnesshotelDas anerkannte Vier-Sterne-Wellnesshotel Lubicz behauptet sich seit Jahren sehr erfolgreich im polnischen Wellness-Markt. Es erhält Lob und Anerkennung von Kunden und in Form von Auszeichnungen gleichermaßen. Das Hotel wurde jedes Jahr hintereinander mit dem begehrten in Polen „SPA PRESTIGE AWARDS“ in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.Das Hotel Lubicz befindet sich im bekannten Seebad Ustka (deutsch Stolpmünde) an der polnischen Ostsee. Es besticht neben sehr gutem Service in allen Bereichen, auch durch seine ausgezeichnete Gourmetküche, modernen Komfort gepaart mit traditioneller Einrichtung und wahre Gastfreundlichkeit. Das Hotel bietet Gästezimmer in drei Kategorien, ein À-la-carte-Restaurant und einen gut ausgestatteten Spa- und Wellnessbereich mit Physiotherapieabteilung. Zeitlos schöne stilisierte Möbel, stimmungsvolle Beleuchtung sowie geräumige und moderne Badezimmer schaffen Bequemlichkeit und Komfort. Das im Stil einer alten Mühle und doch modern eingerichtete Restaurant serviert leichte mediterrane Gerichte und polnische Spezialitäten.Entspannung und Wohlbefinden auf höchstem NiveauDer moderne und schöne Spa- und Wellnessbereich bietet das Ambiente zum Wohlfühlen und Entspannen und lässt keine Wünsche offen. Hier erwarten Urlauber alles Gute rund um Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden. Saunalandschaft, Schwimmbad, Solarium, verschiedene Massagen-Arten, Ayurveda-Therapien, Bäder- und Kneippanwendungen, traditionelle und innovative Körperbehandlungen - garantieren einen rundum gelungenen Wellnessurlaub.Erstklassige Wellnessangebote traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.deWir bieten perfekt zusammengestellte Wellnessangebote im Wellnesshotel Lubicz exklusiv auf unserer Website. Die Wellnessangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr. Zudem dank des tiefen Wechselkurses sind die Preise für Wellnessurlaub in Polen besonders attraktiv.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: „Wellnesszeit Gesunder Rücken“• Dauer: 6 Tage / 5 Nächte• Preise: Ab 364,50 € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 5 Übernachtungen einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension3. Nutzung des Spa-Bereiches mit Innenpool, Jacuzzi, Saunalandschaft4. 10 % Rabatt auf alle Wellnessanwendungen5. Kostenloser Verleih von Nordic-Walking-Stöcken6. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts7. Inkl. Parkplatz, WLAN8. Inkl. Medical Wellnesspaket:8.1. 3 x Rücken- und Schultermassage (je 30 min)8.2. 3 x Moorumschlag Rücken (je 20 min)8.3. 2 x Perlbad (je 20 min)8.4. 3 x spezielle Rückengymnastik8.5. 1 x Paraffinbad und Maske für Hände8.6. 1 x Gutschein in Wert von 100,00 PLN für individuell ausgewählte Wellnessanwendung8.7. Teilnahme an der Wassergymnastik von Montag bis Freitag8.8. Tägliche Sitzung in der Salzgrotte mit AromatherapieDer Gesundheit zuliebe verbindet das perfekt abgestimmte Arrangement „Wellnesszeit Gesunder Rücken“ das Angenehme mit dem Nützlichen: Eine Kombination aus physikalischen Anwendungen für den Rücken, Sitzungen in der Salzgrotte, Wassergymnastik und Saunagänge verbessert die Durchblutung, aktiviert Stoffwechselvorgänge, steigert die körperliche und geistige Vitalität, bringt den Körper in Schwung, kräftigt das Immunsystem, fördert das allgemeine Wohlbefinden und trägt zur Schmerzlinderung bei zugrundeliegenden Erkrankungen bei.Weiterführender Link zu den Angeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,5,hotel-lubicz-wellness-spa Polen-Wellnessurlaub.de – Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Lubicz Wellness & Spa****