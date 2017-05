Neuerscheinungen im Mai aus dem Paradies für Leseratten

(fair-NEWS)

Wieder gibt es neue und interessante Bücher im Paradies für Leseratten zu entdecken. Viel Spaß beim Stöbern!Mit Nepomuck auf WeltreiseWie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien und lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen. Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang. Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!BLOG Frauenpower trotz MSMein Blog "Frauenpower trotz MS" begann ich vor drei Jahren mit den Themen wie Wissenswertes rund um die Erkrankung Multiple Sklerose (MS), Ernährung, Hobbies, Reisen, Buchvorstellungen und viel Informatives für alle Menschen jeglichen Alters, gesund oder krank. An den Statistiken erkenne ich, dass eine enorme Anzahl an Lesern nicht nur MS-Betroffene sind. Aus diesem Grund entschloss ich mich die wichtigsten und viel gelesenen meiner Blogbeiträge zu einem eBook zusammen zufassen.Somit erhält der Leser zwar ein beträchtliches Buch mit enormen Seiten, jedoch auch ein riesiges Potenzial an Wissen, Informatives, Tipps, Impulse und Rezepte für Schleckermäulchen. Alle Beiträge enthalten zahlreiche Fotos.Schreiben macht Spaß: Jeder fing mal klein an!: Schreibratgeber oder Tagebuch - beschenke dich oder andere!Dieser liebevoll gestaltete Schreibratgeber soll Ihnen die Möglichkeit geben, einfach ihre Gedanken zu Papier zu bringen. Das Buch ist aufgelockert mit zahlreichen Insider-Tipps, beispielsweise Mind-Map oder die Plot-Methode, Impulsen und Sprüchen. Es bietet leere Seiten zum Niederschreiben Ihrer Ideen, Inspirationen, Gedichte oder Geschichten. Sie können die Lektüre auch jederzeit als Tagebuch verwenden.»Schreiben macht Spaß - Schreiben ist Therapie - Schreiben ist Abenteuer«Abgründe: KurzgeschichtenHass, Neid, Eifersucht, Rache, unerfüllte Liebe, Geldgier …Wer kennt sie nicht, diese destruktiven Gefühle, die ganz gewöhnliche Menschen plötzlich in unberechenbare und gefährliche Zeitgenossen verwandeln können? In acht Kurzgeschichten begleiten wir verschiedene Protagonisten, die, von ihren Gefühlen übermannt, an die Abgründe ihrer Seele geführt werden … mit oftmals tödlichen Folgen.Talionis: Vertraue keinem FreundIntrigen + Sex + Crime = eine spannende MischungEine Großstadt in Deutschland.Konstantin Becker, ein begnadeter Grafiker, wird durch eine Intrige und anschließender Erpressung ins kriminelle Milieu gezwungen.Es geschehen Morde und alles deutet auf Konstantin als Täter hin.Ist er SCHULDIG? UNSCHULDIG ?KHK Beck und KK Smolek kommen dem Mörder immer näher.Werden sie den Täter überführen?Borderline: Der Tod spielt mit uns Katz und MausDas Familienleben der Autorin ist geprägt von der unermesslichen Seelenqual, die ausgelöst wird von der psychischen Störung BORDERLINE, an der ihre Tochter seit fast zwei Jahrzehnten fast verzweifelt.Niemand kann sich besser in das Seelenleben Leidtragender einfühlen und aus dem sogenannten Nähkästchen plaudern als jene, die selbst erlebt haben, wie nervenaufreibend der ständige Kampf gegen diese Krankheit ist.Sie berichtet ausführlich über ihre persönlichen Erfahrungen und gibt zahlreiche Tipps für den Umgang mit Betroffenen.Dieser Ratgeber ist interessant für all diejenigen, die sich mit dem Thema Borderline auseinandersetzen wollen.Diverse Töne Rot;: Borderline – und nach außen alles normal!Sanny Regen ist dreißig. Viele würden sie als einen ganz normalen Durchschnittsmenschen bezeichnen. Dabei kann sich niemand vorstellen, wie krank sie wirklich ist. In Sannys Leben gibt es keine Grautöne. Schwarz und weiß sind die Kategorien, die ihren Alltag bestimmen, in dem jeder Tag erneut Kampf bedeutet, bei dem sie nicht einen Wimpernschlag lang unaufmerksam sein darf. Manchmal gewinnt sie den Kampf gegen sich selbst, doch viel zu oft gewinnen die Stimmen in ihrem Kopf. Und plötzlich wird ihr bewusst, dass das Schweigen ein Ende haben muss. Sanny beschließt, sich den Dämonen der Vergangenheit zu stellen und ihr Leben in einem Buch zu rekapitulieren. Ein Schrei in die Welt, der ihr sagt, dass sie noch lebt, auch wenn sie dies nicht immer wollte. Sie beginnt zu verstehen, warum sie heute krank ist und lernt dabei, sich nicht mehr zu hassen für das, was sie ist. ***** Dieses Buch soll ein Zeichen sein für alle, die schweigen. Für alle Opfer, die ein ewiges Geheimnis mit sich führen.Die Bewerbung der Kunigunde Rös'chenBewerbungen schreiben ist für viele mühsam und frustrierend, aber nicht für Kunigunde Röschen. Sie schreibt ihre Bewerbung locker von der Seele herunter. Aber mal ehrlich, würden sie mit Kunigunde tauschen wollen? Aufgewachsen mit mehreren ebenso ungewöhnlichen Geschwistern und zwei eigenen Kindern von zwei verschiedenen Männern und Tätigkeiten als Sachbearbeiterin, Fotografin, Skilehrerin, Fremdsprachenkorrespondentin, Krankenpflegehelferin, Taxifahrerin und vielen Dingen mehr, bewirbt sich Kunigunde Rös'chen nun als Sekretärin. Dabei schlägt sie nicht nur beim Bewerbungsanschreiben maßlos über die Stränge, sondern schreibt auch alle persönlichen und beruflichen Details von der Geburt bis zum heutigen Tage in einem tabellarischen und in einem ausführlichen Lebenslauf locker von der Seele. EINE ÜBERTRIEBEN WITZIGE BEWERBUNG ZUM SCHMUNZELN. Kunigunde Rös'chen ist eine erfundene und recht ungewöhnliche Person. Entsprechend übertrieben und witzig liest sich auch ihre Bewerbung mit ihren Lebensläufen in tabellarischer und ausführlicher Form. J. Schottenhammel schrieb diese witzig übertriebene Bewerbung zum Schmunzeln vor vielen, vielen Jahren während einer Trainingsmaßnahme. Fit in MS-Word war es nach den rasch erledigten Schreibübungen langweilig und so tauchte überraschend Kunigunde Rös'chen vor dem geistigen Auge auf und erzählte IHRE Art und Weise der Bewerbung zur Niederschrift. Vielleicht kann Kunigunde Rös'chen auch Ihnen die Langeweile oder den Frust dazwischen oder beim Schreiben oder Lesen von Bewerbungen vertreiben und ein Lächeln auf Ihr Gesicht zaubern.Die Suche nach dem verschwundenen ApfelbaumNach ihren bereits erfolgreich auf dem Buchmarkt erschienenen Kinderbüchern Sammelband der schönsten Kinderbüchern und Sammelband 2 der schönsten Kinderbücher hat die Autorin und Künstlerin Doris Schmoll mit diesem neuen Kinderbuch ein weiteres Werk erschaffen.Die Autorin und Künstlerin begleitet in ihrer neuen Geschichte die Kinder bei der Suche nach Alfredo, dem Apfelbaum und lässt die Kinder daran teilhaben, wie Julchen Pilz und ihre Freunde gemeinsam viele Abenteuer erleben.Alfredo der Apfelbaum ein von der Autorin farbig illustriertes Kinderbuch, das Kinderherzen höher schlagen lässt.Das MarmeladenbüchleinDieses kleine Büchlein bietet leckere Marmelade, die jeder ohne Probleme nachkochen kann. Selbstgemacht schmeckt es doch immer am besten und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Abgerundet werden diese Rezepte durch unterhaltsame Texte. Da macht das Kochen doppelt so viel Spaß!Das Buch bietet eine Vielzahl an Rezepten.Damit es auch praktisch in der Küche verwendbar ist, bieten wir das Buch mit Spiralbindung an, so klappen die Seiten nicht zu beim "Marmeladen".Viel Vergnügen beim Nachkochen und guten Appetit!Luhg HolidayDieser Sammelband vereint zwei spannende Geschichten:Willkommen im Luhg HolidayAls Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen, und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.Auf Wiedersehen im Luhg HolidayAuf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Eine Gruselkomödie der Sonderklasse und ein besonderes Lesevergnügen für die ganze Familie.Teestunde bei AmelieObwohl die engen Freundinnen Amelie, Birte und Caro ihre Runde zur „Teestunde“ niemals vergrößern wollten, bittet Birte, ihre Arbeitskollegin Sandra mitbringen zu dürfen. Trotz anfänglicher Skepsis fliegen ihr die Herzen zu, und sie verändert das Trio zum Kleeblatt.Allerdings umweht die Neue eine leichte Melancholie. So wird das Leben aller auf den Kopf gestellt, als Sandra ihr bisher gut gehütetes Geheimnis preisgibt.Eier nicht rum!EINE KLEINE LÄNDLICHE FRÜHLINGS-ROMANZE mit 2 traditionellen RezeptenLisa Wertmann führt mit ihrem Bruder Thomas und Schwägerin Marleen einen modernen Bio-Hof. Thomas möchte die reparaturanfällige Erntemaschine durch einen brandneuen Vollernter ersetzen.So lernt Lisa die beiden attraktiven Inhaber des Landmaschinenhandels kennen, allerdings zuerst auf äußerst unangenehme Weise, denn sie schrotten ihr Auto samt Ladung - und das sind 600 bunte Ostereier!In Alpträumen gefangenSofie leidet seit ihrer Kindheit unter Albträumen. Von ihrer gemütskranken Mutter oft stundenlang eingesperrt, vom Vater verlassen als sie fünf Jahre alt ist, vermisst sie Liebe und Geborgenheit. Mit zwölf, stellt ihr die Mutter ihren neuen Freund vor, der nun ebenfalls im Hause wohnt. Sofie spürt, dass dieser Mann Unheil bringt. Nach dem Selbstmord ihrer Mutter wird sie von ihm eingesperrt und sexuell genötigt.Das Drama nimmt seinen Lauf. Wird Sofie es schaffen, diesem Teufelskreis zu entkommen und später ein normales Leben führen können.Pflegende Angehörige brauchen Auszeiten: Betroffene und Angehörige berichten über ihren Alltag, die Pflege und BürokratieIn Deutschland steigt die Zahl zu pflegender Menschen. Pflegende Angehörige arbeiten in den meisten Fällen 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Ihnen bleibt keine freie Minute bei oft schwerer physischer sowie auch psychischer Arbeit. Vom Staat fühlen sich die Pflegenden Angehörigen im Stich gelassen. Wo bleibt die Unterstützung? Stundenweise zu helfen/entlasten durch professionelle Pflege wird so gering wie möglich gehalten. In meinen Augen ein Fauxpas unserer Regierung.Kritisch setzt sich die Autorin mit dem Thema Pflege, den Gesetzen, Schilderungen von Pflegenden Angehörigen und den Ergebnissen ihrer Fragebogen-Aktion auseinander. Man erkennt anschaulich und unmissverständlich, dass Defizite der Betreuung und Versorgung von PA und PE bestehen. Die Lobby für Pflegende Angehörige und Pflegende muss gestärkt werden, Gesetze mehr zu ihren Gunsten geändert werden.»Mein Buch ist weder ein Affront an die jetzige Regierung, noch Verurteilung sämtlicher Gesetze und Verbände. ABER eine Aufforderung sich gemeinsam an den Tisch zu setzen.«Max und Mich – Jugendkrimis und DetektivgeschichtenEine Lesefreude für Jung und Alt:Max & Micha Jugendkrimis/Detektivgeschichten! Print & eBook!Der Wolfgangsee bietet die farbige Kulisse für spannende Detektivgeschichten mit den Haupthelden Max und Micha. Die beiden könnten gegensätzlicher kaum sein: Max kommt aus der Großstadt und sucht im Urlaub Aktion und Abenteuer. Micha, Sohn eines Bi...o-Bauern aus dem Ort, vertraut lieber seinem Verstand - und das mit Erfolg. Kein Wunder, dass er scherzhaft "Junior-Sherlock von St. Wolfgang" genannt wird.Die Detektiv-Abenteuer, bei denen der Spaß nicht zu kurz kommt, sind weitgehend gewaltfrei und für Jugendliche geschrieben. Aber auch Erwachsene nehmen die Bücher gern zur Hand: Führen sie doch in ihre Jugend zurück.Ihr findet die Geschichten bei Amazon und in meinem Autorenshop! Die Fälle 5 - 10 gibt es auch als Kindle-eBook.Viel Spaß beim Lesen!



