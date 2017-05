Vegane Schuhe in Stuttgart

(fair-NEWS)

Faire Schuhe von Shoezuu!Zum 2 mal präsentiert Shoezuu.de seine vegane und faire Schuhkollektion auf dem Vegan Street Day in Stuttgart.Angesagt sind im Sommer 2017 Sandalen aus Kork und recycelten PET Flaschen vom Portugiesischem Label "NAE Fashion with compassion", sowie leicht luftige Schuhe aus Bio-Baumwolle vom Natural World Eco.Alle bei Shoezuu angebotenen Schuhe werden ohne tierische Materialien, so ökologisch wie möglich und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt.Pfingsten wird vegan!Wie jedes Jahr bietet der Vegan Street Day auch am Pfingstsonntag 2017 wieder eine Vielzahl von Info-, Verkaufs- und Essensständen sowie themenbezogene Vorträge und tolle Live-Musik. Doch das ist nicht alles: Erstmals steht in Stuttgart das gesamte Pfingstwochenende im Zeichen der veganen Lebensweise. Es lohnt sich also mehr denn je, dabei zu sein. Quelle: www.vegan-street-day.de/vsd/stuttgart/ 4. Juni 201711:00 - 19:00 UhrVegan Street Day 2017, Marktplatz & Schillerplatz in Stuttgart



Bildinformation: shoezuu